Fredrik Strage: Efter ett halvt sekel på den här planeten borde det vara okej att fixa till lite skavanker med botox

Ett par dagar efter min 50-årsfest ser jag mig själv i spegeln och räknar ”the battle scars of all the good times”, som synthduon Soft Cell sjöng. I min kalender står det att jag ska lämna ett PSA-prov (prostataspecifikt antigen) för att se om jag riskerar prostatacancer, vilket alla män i min ålder erbjuds att göra. Men jag orkar inte bete mig så förnuftigt just nu.

I stället nappar jag när en bekant erbjuder mig en gratis skönhetsfix. Samma dag sticker en spruta hål på min hud – inte för att suga upp blod och kontrollera min hälsa, utan för att injicera 0,1 milligram botulinumtoxin, mer känt som Botox. Detta nervgift kommer snart att göra det svårt för mig att rynka pannan. Är jag ytlig? Har jag hjärntvättats av ouppnåeliga skönhetsideal? Nej, men möjligen av robotar.

På min 50-årsfest har nämligen några av de finaste presenterna inte mänskliga avsändare. Då syftar jag inte på det signerade Brian Griffin-fotografiet som togs till (men aldrig användes på) Depeche Modes ”A broken frame”-omslag, den unika vinyltestpressen av Kites livealbum (med ett konvolut handmålat av Hurula) eller på ett par Dr Martens som smyckats av punk-surrealist-illustratören Banjo The Creator. Och givetvis inte heller på överraskningspartyt – där jag hyllas med en egen synthfestival: Emmon! Henric de la Cour! Agent Side Grinder! – dit jag förs av mina vänner Hipster-Kristofer och Metal-Christoffer (som stängs av från Facebook efter att ha skrivit att han ”planerar en kidnappning” på Messenger).

Nej, jag syftar på de undersköna porträtt av mig som tejpats upp i lokalen. Det är varken teckningar eller fotografier utan tvåhundra AI-genererade bilder av lilla mig. Och jag ser fantastisk ut, inte bara på grund av de art deco-cyber-gladiator-rock'n'rolliga kläderna. Det är som om den artificiella intelligensen har blickat in i min själ, tagit reda på exakt hur jag vill se ut och sedan airbrushat fram små stragar som framkallar akut narcissism. Jag vill inget hellre än att stirra på dem. Och givetvis leva upp till deras skönhetsnivå.

Därför tackar jag ja till mitt livs första skönhetsingrepp (om man inte räknar en tandreglering för 16 år sedan). Jag blev erbjuden att operera mina utstående öron när jag var liten, men det blev aldrig av – delvis på grund av att jag skämdes mer för mina stora läppar, som jag nu betraktar som min största tillgång. Visst är det deppigt att unga människor injicerar fillers och botox. Men efter ett halvt sekel på den här planeten borde det vara okej att fixa till lite skavanker.

Att behandlingen är gratis, eftersom jag får den i present, är förstås lite oroväckande eftersom jag – som sett Erik Gallis utmärkta dokumentärserie ”Under kniven” – vet att skönhetsingrepp kan bli ett beroende. Tänk om jag om några år har ruinerat mig på ingrepp och får samma typ av skandalrubriker som sönderopererade kändisar: ”Strages plötsliga förvandling – oigenkännlig”, ”Chockbilden på Strages nya skräckansikte”.

Samtidigt gillar jag den sortens tragik. Och nu är jag lika gammal som Gloria Swanson var när hon spelade Norma Desmond, den avdankade filmstjärnan i ”Sunset boulevard”. Snart kanske jag sitter där i min lägenhet och drömmer mig tillbaka till min storhetstid som rockjournalist.

Från väggarna blickar mina tvåhundra AI-genererade porträtt ner på mig. Själv är jag bara artificiell, inte det minsta intelligent, och när någon känner igen mig – och säger att jag brukade vara stor – grimaserar jag så mycket det går med mitt botoxade ansikte och utbrister: ”Jag är stor! Det är kultursidorna som blivit små!”

