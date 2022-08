Fredrik Strage: En gång var störiga fiskmåsen moderaternas frihetssymbol

Skränet väcker mig halv fem på morgonen. Det är samma fiskmås som vanligt. Den sitter på en skorsten snett ovanför min balkong.

När den började förstöra mina morgnar funderade jag på att skjuta den. Men jag har varken pistol eller jaktlicens. Ett tag övervägde jag att, via någon rappare, kontakta ett gäng och lägga ut ett kontrakt på fjäderfäet. Men om Shottaz gör en driveby riskerar de att spraya hela huset. Armborst skulle också kunna skada andra. Sedan kom jag på en lösning.

Medan fiskmåsen fortsätter fitta sig går jag ut i köket, öppnar frysen och tar fram en hink. Sedan tassar jag ut på balkongen och slungar en salva isbitar mot inkräktaren medan jag ropar: ”You wanna play rough? Say hello to my little friends!”

Fiskmåsen flyr utan att bli träffad. Jag försöker somna om, men trots att jag är nöjd över att ha markerat mitt revir skaver det inombords. Jag är inte mycket till djurvän. Ändå säger mitt samvete att jag skändat något heligt: måsen. Att jag känner så beror på att jag har ett förflutet som moderat.

När jag gick med i MUF som tolvåring, inför valet 1985, var måsen moderaternas officiella symbol. Jag bar en knapp med en bild av en mås och texten ”En friare människa”. Ungmoderaterna vurmade så mycket för måsen att de i en debattartikel i DN krävde att den skulle fridlysas.

Det var reklambyrån Kreab som valt djuret – inspirerade av Richard Bachs roman ”Måsen” från 1970. Den handlar om en fiskmås som heter Jonathan Livingston Seagull och bryr sig mer om att flyga än att fiska. Han blir utstött av sin flock och lär känna andra måsar som också tycker att det viktigaste i livet är att flaxa fritt. Till slut når Jonathan en så avancerad nivå att han med tankekraft kan förflytta sig i tid och rum.

”Var och en av oss bär inom sig en idé av Den stora måsen, en föreställning om frihet utan gräns”, säger han till sina lärjungar. ”Hela er kropp, från vingspets till vingspets, är ingenting annat än er tanke i en form som ni kan se. Krossar ni tankens bojor så krossar ni också kroppens...”

På samma vis ville liberalt sinnade befria sig efter 40 år av oavbrutet socialdemokratiskt maktinnehav. I sin bok ”Landsförrädare” berättar Fredrik Reinfeldts talskrivare Moa Berglöf om den vita fågelns betydelse: ”Frihet från kollektivets tyngd, människans – eller fiskmåsens, då – egna kraft att slita sig loss från sina kedjor... som det slog an, även hos den generation som inte ens var född när affischerna spikades upp.”

Hon påpekar att den dåvarande partiledaren, Gösta Bohman, själv inte ska ha varit förtjust i fiskmåsar, ”skärgårdsälskare som han var, trött på det eviga bajsandet och skränandet”.

Det kan tyckas märkligt att moderaterna valde en så störig fågel. Verklighetens måsar verkar sällan besitta det buddhistiska lugn som de tillskrivs i Bachs bok. Däremot påminner de stendumma fiskmåsarna i den tecknade filmen ”Hitta Nemo” om många moderater. De flaxar alla åt samma håll, vägrar dela med sig och kan bara säga ett ord: ”Mine! Mine! Mine!”

Fiskmåsen syns ofta i naturen men har utrotats på valaffischerna. Det har även ordet som den förknippades med: frihet. Moderaterna talar om straff, kontroll och förbud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få göra husrannsakan utan brottsmisstanke.

Moa Berglöf skriver i sin bok att hennes partikollega Olof Lavesson, lika besviken som hon på Moderaternas högergir, mejlade till Ulf Kristersson och frågade vart måsen tagit vägen. Vad svarade han? ”Något kortfattat och artigt”, säger Lavesson. ”Jag tror inte att han förstod min fråga.”

Jag vill be måsen vid min balkong om ursäkt och påminna om Benjamin Franklins ord: ”De som önskar ge upp sin frihet för att vinna lite trygghet kommer inte att få, eller förtjäna, endera.”

