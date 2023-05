Fredrik Strage: Få filmer har återanvänt gammal rock så snyggt som ”Guardians of the galaxy”

Få ord på svenska är lika vackra som ”freestyle”. I början av åttiotalet fick portabla kassettbandspelare det namnet i stället för Walkman, som det hette på engelska (och ”bärspelare” som Språknämnden föreslog).

Med en freestyle blev varje promenad en popvideo. Det var en berusande frihetskänsla. Min modell var dessutom utrustad med auto-reverse (så att jag slapp byta sida på kassetten) och stötskydd (så att tejpen inte svajade ens när jag sprang för att slippa bli nermejad av moppegäng).

Nollnolltalets mp3-spelare imponerade inte lika mycket på mig, trots att de rymde tusentals låtar. Det tog många år innan min Minidisc från 1997 fick gå i pension och jag hade bara en kort romans med den söta minispelaren iPod Shuffle (där det inte fanns någon bildskärm). Ibland saknar jag ändå dessa daterade produkter för portabel musik.

Särskilt när jag tittar på ”Guardians of the galaxy”, Marvel-filmerna om en skjutgalen tvättbjörn, ett talande träd, en grönhudad stridsexpert, ett turkost muskelberg och deras ledare Star-Lord, den ende i gänget som kommer från jorden. Hans käraste ägodel från vår planet är en freestyle med blandbandet ”Awesome mix” som hans mor gjorde med sina favoritlåtar från sextio- och sjuttiotalet.

Få filmer, knappt ens ”Pulp fiction”, har återanvänt gammal rock så snyggt som ”Guardians of the galaxy”. Blandbanden ”Awesome mix” och ”Awesome mix vol 2” från de första filmerna blev enorma framgångar (ettan är det första soundtrack med bara tidigare utgivna låtar som toppat amerikanska albumlistan). Där finns mjuktufft sprakande nummer som Norman Greenbaums ”Spirit in the sky”, Electric Light Orchestras ”Mr Blue Sky” och Blue Suedes ”Hooked on a feeling” (som blivit något av seriens signaturmelodi).

Rymdbegravningen i slutet av ”Guardians of the galaxy vol 2” blev tack vare Cat Stevens ”Father and son” den mest hjärtskärande scenen i hela Marvel-universumet. Den låten spelade Star-Lord dock inte i sin freestyle, som förstördes i en annan tragisk scen, utan i en mp3-spelare som en vän gav till honom med orden: ”Den kallas Zune. Alla på jorden lyssnar med såna nu för tiden. Den innehåller 300 låtar.”

Star-Lord får sin Zune i ”Guardians of the galaxy vol 2”. Foto: Marvel Studios

Att galaxens högteknologiska väktare blev imponerade av en ålderstigen mp3-spelare var skojigt. Men Microsoft – som skapade Zune 2006 för att konkurrera ut iPod och slutade sälja den 2012 eftersom de inte hade en chans mot iPhone – blev inte lika roade. Zune marknadsfördes som den coola uppstickaren och levererades med förinstallerad musik från indiebolag som Sub Pop och Ninja Tune. Den skulle ta över världen men slutade som ett skämt.

Star-Lord fortsätter att lyssna på sin Zune i ”Guardians of the galaxy vol 3”, som har premiär den här veckan. Soundtracket ger oss den bästa blandningen från 70-, 80-, 90- och 00-talet: Bruce Springsteen, Radiohead, The Flaming Lips, Florence and the Machine.

Även Microsoft verkar nöjda den här gången och har återupplivat adressen Zune.net (där det bland annat finns instruktioner till hur man får sin gamla apparat att fungera). De verkar dock inte ha några planer på att lansera nya mp3-spelare, trots att spelsajten Dexterto nyligen beskrev Zune som ”ikonisk”.

Jag kan, milt sagt, tänka mig mer ikoniska prylar än denna halvt bortglömda mp3-spelare. Men den framkallar kanske en lika ljuv nostalgi hos alla som växte upp med en iPod som en Sony Walkman gör hos mig. Den som i stället för mobilen plockar fram en bärspelare för att njuta av en kassett eller mp3:a slipper dessutom bli distraherad av sociala medier. 2023 är det svårt att tänka sig en mer åtråvärd frihet.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage