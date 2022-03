Fredrik Strage: God smak är konstens fiende, brukade den punkige Nick Zedd säga

Typiskt nog dog han just när alla börjat oroa sig för atombomben igen. Han hade många gånger drömt om att få se ett svampmoln vid horisonten. Längtat efter det, till och med. ”Skit eller kliv av toan, motherfuckers”, skrev han i sina memoarer. ”Kärnvapenkrig nu! Sluta lura er själva. Det finns inget hopp.”

Nick Zedd var undergroundfilmare och misantrop. Han var övertygad om att världen skulle gå under och han tyckte att det var rätt åt den.

En av hans filmer hette ”War is menstrual envy”. Jag frågade honom en gång om han menade att män spillde blod i krig eftersom de var avundsjuka på kvinnors menstruation, eller om han menade att män var arga över att de inte kunde föda fram liv. Han ville inte förklara sig (en gång besvarade han frågan ”What is your movie about?” med ”It's about ten minutes”) och filmen gav inte heller något svar. Den inleds med att en ung man karvar ordet ”WAR” i sitt bröst med ett rakblad. Sedan möter vi ett gäng mutanter med blå hud som i ett framtida ödelandskap försöker upprätta telepatisk kontakt med delfiner.

Nick Zedd har gul hud på bilden som togs av honom i söndags. Hans armar vilar på bröstet och svarta solglasögon täcker det beniga, lilla ansiktet. Det kan tyckas smaklöst att sprida ett foto av någon som just dött av levercancer. Men det var förmodligen så han ville ta farväl. ”God smak är konstens fiende”, brukade han säga.

Tidningen Film Threat Magazine publicerade Nick Zedds dödsruna redan 1990. De påstod att han avlidit av binnikemask som han fick i sig när han under arbetet med filmen ”They eat scum” visade skådespelarna hur man äter råa grisinälvor. ”Zedd's dead” var rubriken på den fejkade dödsrunan som länge påstods ha inspirerat Bruce Willis replik ”Zed's dead, baby” i ”Pulp fiction”, men varken Quentin Tarantino eller medförfattaren Roger Avary verkar ha känt till den arga nollbudgetregissören.

I mitten av åttiotalet startade Nick Zedd och hans New York-vänner The Cinema of Transgression, en rörelse som förkastade alla regler. ”Vi vill spränga filmskolorna”, skrev Zedd i sitt manifest. ”Filmer som inte chockerar är inte värda att se. Vi ska sprida blod, skam, smärta och extas av ett slag som ingen ens kunnat föreställa sig.”

När Zedd kom till Sverige beslagtog polisen hans filmer. Han uttryckte sitt förakt för ordningsmakten i ”Police state”, en svartvit film där poliser släpar honom till häktet och kastrerar honom med en sax.

Många av hans bekanta – Lydia Lunch, Richard Kern, Jim Jarmusch, John Waters – fick framgångsrika karriärer. Nick Zedd hade också kunnat få det men han vägrade kompromissa. Han spelade hellre in filmer för inga pengar alls än lyssnade på finansiärer. Han brydde sig inte om att den punkscen som han tillhört sedan länge upplösts. Han ville ”vara en undergroundhjälte trots att det inte längre fanns någon underground”, som John Waters uttryckte det.

Zedds svartsynthet tangerade inte sällan det komiska. ”Jag är ledsen men ni är maskar och underlägsna mig och jag hatar er bortom alla ord”, skriver han i sin självbiografi ”Totem of the depraved”. ”Jag har försökt vara likgiltig men det går inte. Jag kan inte låta bli att HATA HELA MÄNSKLIGHETEN.”

Jag träffade Nick Zedd i Köpenhamn 1999. Han sa till mig att han skulle förstöra sina filmer för att undvika att bli postumt hyllad: ”Gamarna väntar bara på att jag ska dö så att de kan tjäna pengar på mig. /.../ Jag ska bränna varenda jävla film.”

Lyckligtvis gjorde han inte det. Nick Zedd lämnar efter sig ett lika inspirerande som nihilistiskt livsverk. I en tid när filmare anstränger sig för att inte stöta sig med någon kommer han, som ville stöta sig med alla, att vara djupt saknad.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage