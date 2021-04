Fredrik Strage: Godisautomaten är en väldigt bra symbol för en popstjärna

Barnen och jag tittar på TV4:s nya fredagsunderhållning ”Masked singer” där hemliga kändisar uppträder i heltäckande dräkter. Jag tycker bäst om godisautomaten, inte för att dess cover av Christina Aguileras ”Candyman” är något vidare. Inte heller för att det kupolformade huvudet, med metallucka som mun, får mig att tänka på mina nyligen splittrade idoler Daft Punk och deras robotmasker.

Godisautomaten är helt enkelt en väldigt bra symbol för en popstjärna. Man trycker på den och ut kommer kulörta bollar som man tuggar på och får en omedelbar tillfredsställelse.

Samtidigt som jag tittar på tv går min vän Hipster-Kristofer, som fått sitt namn av att han är oerhört trendkänslig, på en fest som skulle ha fått Caligula att rodna. Dagen efter är Hipster-Kristofer trött och vilar med sovmask och airpods i vilka han lyssnar på världens just nu mest hyllade skiva: ”Promises”, ett samarbete mellan electronicaproducenten Floating Points och den 81-årige saxofonisten Pharoah Sanders. Albumet har fått högsta betyg i bland annat The Guardian, The Quietus och SvD där Andres Lokko beskriver det som ”ett mirakulöst möte i en transcendental vaggvisa där varje liten detalj känns oersättlig”.

Att Hipster-Kristofer lyssnar i hörlurar beror på att hans hustru inte delar hans entusiasm inför den transcendentala vaggvisan. Hon tycker att det låter ”tuuut-tuuut-tuuut”. Eftersom jag uppskattat flera av Pharoah Sanders tidigare skivor, framför allt samarbetet med Alice Coltrane på albumet ”Journey to Satchidananda”, bestämmer jag mig för att lyssna. Och det låter mycket riktigt ”tuuut-tuuut-tuuut.” Jag blir bara imponerad när London Symphony Orchestra brassar på i spår sex och nio.

Att inte haja grejen får mig att skämmas. Jag känner mig som en av birakillarna som i Stefan Thungrens och Pelle Forsheds klassiska serie ”Disco sucks” spöar upp en dj, och anklagar honom för att vara ”kommunist”, efter att han på en svennig fotbollsbar upprepade gånger spelat Pharoah Sanders ”Prince of peace” där frijazzsångaren Leon Thomas ”joddlar i tio minuter och sjunger om Allah”.

Vid 48 års ålder borde jag ha utvecklat en mer sofistikerad smak. Men det händer allt oftare att kritikerhyllade skivor tråkar ut mig, särskilt när recensionerna meddelar att någon ”mognat som artist” eller ”hittat ett mer organiskt sound”. Nick Caves senaste, exempelvis. Zzzzzzz. Förr skrev han omåttligt underhållande mördarballader. Nu har han mognat, hittat ett mer organiskt sound och är verksam inom den genre som brukar kallas ”Polarprisrock”.

Till och med min idol Lana Del Rey lämnar på sin nya skiva det storslagna, tragiska och girlgroupigt självutplånande som jag älskade så mycket. Hon ”skalar ner mot det jordnära”, för att citera rubriken på DN:s recension, och meddelade nyligen att hon ska ge ut ett helt album med countrytolkningar. Mogenrockmagasinet Mojo sätter henne för första gången på omslaget. Och när de rankar hennes bästa skivor kommer mina favoriter ”Born to die” och ”Lust for life” givetvis sist.

Kanske är det bara mig det är fel på. Om jag hade mer tålamod skulle jag nog också uppskatta transcendental frijazz och att Lana Del Rey börjar låta som om hon har skägg. Inte leta efter musikaliska godisautomater.

–Du blandar ihop ”kul” med ”bra”, säger Hipster-Kristofer.

–Kul är bra, säger jag. Och du kan väl inte på allvar säga att du tycker att Pharoah Sanders nya är bra?

–Jag har lyssnat minst 30 gånger sedan i fredags. Jag kommer snart att gilla den. Ge mig bara tre veckor till.

Tuuut-tuuut-tuut.

