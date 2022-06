Fredrik Strage: Ha ett underbart sommarlov, Mosse G, men se upp för tonårens minfält

Mosse G! Jag är hemskt ledsen men du får ingen eldkastare i present. Jag vet att jag lovade dig det om du kom in på ett bra gymnasium i höst. Och det verkar inte finnas några juridiska hinder för att köpa eller bygga en eldkastare. Men ni flyttade precis tillbaka efter en svår vattenläcka. Om du flamberar lägenheten kommer din mor med största sannolikhet att göra slut med mig. För att citera Systembolaget: ”Ibland är ett nej det finaste du kan ge din tonåring.”

Jag vet att du inte är min tonåring. Du är en tonåring som jag liksom övar på innan min dotter fyller 13 i oktober. Och jag inser nu att man inte ska lova ungdomar en egen eldkastare för att få dem att göra sina läxor. De flesta pedagoger håller nog med om det. Jag vill inte skylla ifrån mig, men att jag kom på den idén beror på att din kaotiska entusiasm är så smittande. De kallar dig Mosse G eftersom du gillar gangsterrap men i ditt fall står nog G:et för glad. Du är alltid så oerhört på – ”on and on and on, on and on”, som Master Gee, en av de första hiphopstjärnorna, uttryckte det i låten ”Rapper's delight”.

Att vara tonårsförälder, brukar din mor säga, är som att försöka lotsa dig och din storebror över ett minfält. Allt hon kan göra är att ropa förmaningar och hoppas att ni trampar rätt. Hon uppskattade exempelvis inte att du som skojfrisk 15-åring skaffade Tinder där du blev blockad på grund av din biotext: ”If you're a paedophile, today is your lucky day!”

Serietecknaren Johan Wanloo jämförde hur det är att vara pappa till en bebis och till en tonåring: ”Tonåringar är bebisar – som stjäl bilar.” Lyckligtvis stjäl du bara bilar i datorspelet ”Grand theft auto”, där du även lyckades kapa en jumbojet. ”Kolla, Fredde! 9-11!” sa du och styrde rakt in i en skyskrapa. Jag hade aldrig ens tänkt på att man kunde göra så. Jag blev lika glatt överraskad som när du, bara några dagar efter att din mor och jag gått på vår första dejt, sa i skolan att jag var din ”styvpappa-ish”.

Som styvpappa-ish har jag försökt uppmuntra dina studier och tipsa dig om kultur som inspirerat musiken och filmerna som du gillar. Men du har nog påverkat mig mer. Tack vare dig upptäckte jag min nya favoritrappare Lil Darkie och hans lika skrikiga som anstötliga låtar. Tack vare dig gjorde jag äntligen ”Powdered donut pancake surprise”, Cartmans favoriträtt i ”South Park”. I 25 år har människor i min omgivning sagt ”usch” när jag velat servera den kolesterolbomben. Du sa: ”Jag gillar hur du tänker, Fredde.”

Jag blir också inspirerad av hur du uppslukas av ditt tecknande. Du kan ägna timmar åt en detalj i ett porträtt av en människoätande jätterobot i den japanska serien ”Attack on titan”. Sedan kommer du ut i köket igen med mobilen: ”Fredde, har du sett den här ryska bilkraschen?” ”Fredde, har du hört ODZ:s nya låt?” ”Fredde, gissa vem som hittade proppskåpet i skolan i dag och släckte ljuset i lärarrummet!”

Jag suckar demonstrativt för att markera att det inte är okej. Det gjorde jag även när din mor berättade att din bror tidigt på morgonen kommit hem från ett rejv och, efter att ha fått en rejäl utskällning, sagt: ”Om Fredde varit här skulle han ha varit stolt.”

Men förra veckan var du plötsligt ledsen och tyst. Så olikt dig. ”Hur är det fatt, Mosse?” frågade din mor. ”Sådär”, sa du. Hon höll ett litet tal om att det är okej att vara ledsen ibland, att det är många känslor i tonåren och att man ibland mår bra av att prata om dem. ”Jo”, sa du till slut. ”Jag är orolig. För jag vet inte hur jag ska fixa sprit till skolavslutningen.”

Snyggt försök, Mosse G. Glöm att jag hjälper dig. Men ha ett underbart sommarlov och snälla, spring över fagra blomsterängar i stället för minfält.

