Fredrik Strage: Här har ni mina 500 bästa album i världen

Här är listan på Fredrik Strages 500 favoritalbum

Hösten 1994 listade musiktidningen Pop de 100 bästa skivorna någonsin. Som ny skribent tilläts jag inte vara med och rösta men jag fick intervjua Oasis om vilka album de föredrog.

Bröderna Gallagher sa att de bästa album som spelats in var The Beatles röda samlingsskiva ”1962–1966” (”de bästa poplåtar som skrivits”) och The Beatles blå samlingsskiva ”1967–1970” (”de bästa rock'n'roll-låtar som skrivits”). Jag övervägde att protestera mot deras val – Pop listade bara riktiga album, inte samlingar, och den regeln borde gälla även för Oasis egen lista – men bröderna var kända bråkstakar och jag ville inte få en smäll.

Att välja en ”Greatest hits” som favoritskiva är ett enkelt sätt att få med alla de bästa låtarna. Men det signalerar också ett svagt intresse för albumet som format. Därför blir jag irriterad på att tidningen Rolling Stone har med 15 samlingar på sin nya lista över historiens 500 bästa album. Juryn påpekar att många artister spelade in sin bästa musik innan album blev vanliga på sextiotalet. Men det förklarar inte att exempelvis Abbas ”The definitive collection” eller Madonnas ”The immaculate collection” inkluderas. Enligt samma logik hade Oasis favoritskivor ”1962–1966” och ”1967–1970” kunnat ersätta de nio Beatles-album som finns med på listan.

”SgtPepper's lonely hearts club band” låg etta när Rolling Stone publicerade sin lista för första gången 2003, och på samma plats när listan uppdaterades 2012. Nu har den fallit till plats 24 (medan ”Abbey road” stigit till en femteplats). Etta är i stället Marvin Gayes ”What's going on” vars låtar om politisk oro och miljöförstöring gör den aktuell.

Antalet kvinnor och svarta på listan har ökat rejält sedan den första upplagan som dominerades av vita snubbar. Konservativa rockare förfasar sig över att Kanye West fått med sex album (lika många som Rolling Stones, fler än David Bowie). Själv blir jag bestört över att Kraftwerk bara är representerade med ett ynka album (”Trans Europe express”) men glad över att Alice Coltranes psykedeliska harpjazztripp ”Journey to Satchidananda”, en tämligen obskyr skiva, svävat in på plats 446.

Typiskt nog skriver amerikanska kulturjournalister mer om hur kön och etniciteter fördelas på Rolling Stones lista än om musiken (den debatten förs bara i kommentarfält). Och kanske bryr sig allt färre om vilka som är de 500 bästa albumen någonsin. Redan när Rolling Stones första lista kom för 17 år sedan talade många om ”albumets död”. I dag lyssnar de flesta mest på Spotifylistor.

Men hos mig som älskar album – och älskar att debattera listor över de bästa albumen – utlöser Rolling Stones rangordning en stark lust att göra min egen topp 500. Delvis hänger det ihop med att jag inte bara nekades vara med och rösta när Pop gjorde sin lista, utan också tillskrevs ettan, Sly & The Family Stones ”There's a riot going on”, som personlig favorit i medarbetarrutan – trots att jag knappt hört den (redaktionsledningen ville få det att verka som om listan röstats fram demokratiskt).

Jag ägnar flera dagar åt att gräva i skivsamlingen och hamra ner titlar. Jag överväger Velvet Undergrounds debutalbum, The Cramps ”Songs the lord taught us” eller Lana Del Reys ”Lust for life” som etta men väljer till slut The Congos ”Heart of the Congos”, en Lee Perry-producerad reggaeskiva med falsettröster så vackra att de får mig att tro på en högre makt. Den makten förlåter förhoppningsvis att jag på plats 225 sätter det synthiga soundtracket till filmen ”Drive”, trots att det innehåller flera olika artister och skulle kunna räknas som en samling.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage