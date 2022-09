Fredrik Strage: Här har ni mina svar till SD:s tribunal 2025

Folkförrädartribunalen i Finspång

Förhörsprotokoll 6 juni 2025

DOMARE: Då är frågan vad påföljden ska bli för dina osvenska aktiviteter. Om det inte finns några förmildrande omständigheter löser vi det här direkt med ett rep från en lyktstolpe. Men om du visar att du förtjänar fosterlandets nåd kan omskolning bli aktuell.

FREDRIK STRAGE: Till att börja med vill jag önska alla här inne en glad nationaldag. Och uttrycka min djupaste beundran för hur ni fått ordning på landet sedan SD vann det sista demokratiska valet 2022. Heja Sverige!

D: Lögnare! Redan 2006 skrev du i den numera förbjudna kommunisttidningen DN att patriotism var ”motbjudande” och en ”villfarelse”.

F: Jag bara skojade. Fyra år senare skrev jag i samma tidning att jag ville ”köpa en vikingahjälm, drapera mig i en blågul fana och bada i fontänen på Sergels torg”. Så skriver bara en sann patriot.

D: Tig! Den texten handlade om hur stolt du var över att komma från samma land som den svenskfientliga duon The Knife.

F: Jag tog faktiskt avstånd från deras kulturmarxism. Och inför valet 2022 skrev jag en krönika om Centerpartiets många pedofilskandaler. Den delades av flera nazi... jag menar, patrioter.

D: Tribunalen har noterat det. Liksom att du, trots din krönika, röstade på Centern i samma val.

F: Hur vet ni det? Var inte valhemligheten skyddad av lagen?

D: Inte om man skriver i tidningen vad man röstat på.

F: Bra poäng. Men har ni sett den här artikeln? [Tar fram ett nummer av poptidningen Sound Affects från 1992.] Den första artist jag intervjuade för ett riktigt magasin var er justitieminister Richard Jomshof! Han spelade i synthbandet Elegant Machinery. Jag hyllade inte bara låtarna utan också budskapet. ”Things I'm saying” handlar om att vi måste tänka på miljön. ”State of the nation” handlar om en flicka som blir skjuten av gängkriminella: ”She got killed by an accident, during a drug affair. The bullet was meant for another one, life is so unfair.” 30 år före valet 2022 förutspådde Jomshof de viktigaste frågorna: klimatkrisen och gängvåldet!

D: Du har uppenbarligen glömt den store ledarens kloka ord: ”Här och nu har vi ingen klimatkris, det är en medial sak.”

F: Förlåt, jag menade bara att SD har den bästa miljöpolitiken. Vad jag tänkte komma till var att Elegant Machinery fick spelningar inställda, och att Richard Jomshof sparkades från sitt jobb som lärare, på grund av sitt politiska engagemang. Vem försvarade honom då? Vem skrev i DN att ”lynchmobben bekräftar Sverigedemokraternas prat om åsiktsförtryck”? Jag!

D: Samtidigt sa du i ett radioprogram att ”allt som gör att Richard Jomshof inte befinner sig i riksdagen måste betraktas som positivt”. Så talar en landsförrädare. Om du inte har något bättre att komma med är det nog dags för dig att återse dina vänsterblivna vänner på andra sidan.

F: Vänta lite, du gillar väl gruppen Bedårande Barn?

D: ”Gillar”? Alla svenskar ÄLSKAR gruppen där den store ledaren spelar keyboard.

F: Precis. Och deras basist heter Peter London. Han spelar också i metalbandet Crashdïet som jag hyllat flera gånger. Mina lovord gav honom tillräckligt starkt självförtroende för att våga samarbeta med ett musikaliskt geni som den store ledaren.

D: Hmm... fortsätt.

F: Som du vet blev Bedårande Barn nyligen invalda i Swedish Music Hall of Fame tillsammans med Pluton Svea och Dirlewanger, i samband med att Ultima Thule-museet öppnade på Djurgården. Och vem satt i Swedish Music Hall of Fame-juryn för sju år sedan? Vem hoppade av när de andra vägrade välja in Tredje rikets svenska favorit Zarah Leander? Jag!

D: Okej, kanske finns hopp även för en undermänniska som du. Det blir tio års omskolning och straffarbete som groupie åt Sabaton.

F: Jag förtjänar inte denna godhet. Heja Sverige!

