Fredrik Strage: Historiens mest kapitalistiska band har samma sorts fans som kommunismen

De röda fanorna vajar på Folkungagatan. ”Krossa kapitalismen”, säger ett plakat. Det är den 18:e juni och Sveriges kommunistiska parti har haft valupptakt på Medborgarplatsen. Nu ska de tåga genom Södermalm, kvarteren som sägs vara kulturvänsterns hemvist, där alla röstar rött och äter hbtq-certifierad tofu. På elskåpen sitter reklam för ett marxistiskt sommarläger. Vid Slussen sjunger en gatumusikant Merle Travis knegarcountrylåt ”Sixteen tons”, som skulle kunna handla om Foodora-bud lika väl som om gruvarbetare. Det borde vara en bra dag för kommunism. Men demonstrationståget ser inte ens ut att samla hundra personer.

Om jag brydde mig mer om politik än estetik skulle jag bli provocerad av att hammaren och skäran syns i tåget. Samtidigt är jag svag för totalitär kitsch. Och jag känner ett visst medlidande för kommunisterna som inte ens här, i kvarteren som fascisterna hatar, lyckas uppbåda någon större entusiasm.

Ironiskt nog har jag precis varit i butiken Vintageaffischer och köpt en present till min vän Elin som fyller 30. Hon är vänster och träffade sin make Hipster-Kristofer på Tinder där hon presenterade sig själv med raden: ”Du kan räkna med mig när revolutionen kommer.” Jag hade tänkt köpa en tjusig KPML(r)-poster med texten ”Klassolidaritet – luftvärnskanon till Nordvietnam” men den var slut. I stället valde jag en VPK-affisch från 1979 som med vita, slarvigt målade bokstäver säger: ”Bekämpa utslagningen! 300 000 nya jobb på 3 år.

Jag vet inte om VPK lyckades skapa 300 000 nya jobb efter valet 1979. Men jag minns att Fredrik Reinfeldt påstod att Alliansen skapat exakt lika många efter valet 2006. Hur som helst är det en vacker affisch. Att den kostar 600 kronor visar att socialismen kanske fortfarande är attraktiv – om än bara som heminredning.

Medan jag funderar på vad Karl Marx skulle säga om att kommunistisk propaganda blir en konsumtionsvara hör jag ett brölande från en av Folkungagatans många uteserveringar. En sunkölshävande skara män har fått syn på demonstranterna och uttrycker sitt ogillande: ”Jävla kommunistjävlar!” Kanske inspireras männen av sina Kiss-tröjor. Om sex timmar, och ungefär sex gånger så många öl, ska de gå till Tele2 Arena och se rockhistoriens mest kapitalistiska band, gruppen vars prylförsäljning gjorde för musikbranschen vad ”Star wars” gjorde för filmindustrin. ”People call me a sellout”, sa basisten Gene Simmons i våras. ”You're damn right, bitch. I sell out every night.”

En föreläsning på det marxistiska sommarlägret, som startar i Motala den 23:e juli, handlar om att ”frigöra kulturen från kapitalismen”. Det blir inte lätt, i alla fall inte när det handlar om popkultur. Rockmusiken uppstod som en konsumtionsvara: svart kultur som poppats till för att säljas till vita tonåringar. Därför känns det alltid lite paradoxalt när rockmusiker ska protestera mot kapitalism.

Bra rock genomsyras å andra sidan av paradoxer, som när punkpionjärerna New York Dolls åkte på turné i amerikanska södern, klädde sig i röd latex och viftade med sovjetiska flaggor (eftersom managern Malcolm McLaren bestämt att de skulle se ut som bolsjeviker i stället för sönderpundade dragqueens). Att däremot, som Gene Simmons i Kiss, hylla girighet leder sällan till något intressant (om man inte råkar vara rappare).

När Karl Marx- och Kiss-anhängarna utväxlar arga blickar påminner de ändå om varandra. De är fans till något som mångåriga supportrar behöver alkohol för att älska lika mycket som förr. De längtar tillbaka till den gamla goda tiden när kommunismen var den hetaste ideologin, när Kiss var ”the hottest band in the world” och när demonstrationstågen sträckte sig till horisonten.

