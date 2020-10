Fredrik Strage: Hur jag lärde mig att inte längre frukta generation Z

”Big Mama Thornton fick en hit med 'Hound dog' redan 1952”, säger jag och klickar igång den gamla blueslåten. Jag är inbjuden till min dotters klass för att prata om popmusikens historia. Ett stort ansvar vilar på mina axlar.

Ibland fruktar jag att generation Z, som dessa tio- och elvaåringar tillhör, inte bryr sig lika mycket om musik som oss äldre. Popmusik handlar dessutom om nuet och gamla grejer går sällan hem. Jag minns en lärare som i mellanstadiet försökte förklara Gene Krupas rytmiska briljans för min gäspande klass. Då hade storbandsjazzen lite mer än 40 år på nacken, samma ålder som hiphoppen har nu.

”Elvis blev den första jättestora rockstjärnan”, fortsätter jag. ”Han var vit och lät svart. Men som ni hör är hans version av 'Hound dog' inte lika tung som Big Mama Thorntons utan struttigare och poppigare.” Jag visar ett gammalt tv-framträdande och berättar att Elvis var så snygg att föräldrar oroade sig för att ungdomar skulle bli skadligt upphetsade när han skakade på höfterna. ”Därför filmades han bara från midjan och uppåt.” Barnen ger mig frågande blickar. Elvis subversiva glöd har nog falnat.

”Ni har förstås lyssnat på Avicii”, fortsätter jag och redogör för den elektroniska dansmusikens historia genom att berätta om Chicago-dj:n Frankie Knuckles (vars klubb The Warehouse gav housemusikens dess namn) och visa en video där afroamerikaner dansar till Kraftwerks ”Numbers”. Sedan går jag igenom några av dansmusikens hundratals stilar och nämner den svensk-finska pyttegenren skweee mest för att killarna i klassen, som älskar tv-spel, kanske uppskattar det åttiotalistiska blippandet hos artisten Kool DJ Dust. Det verkar fungera. En pojke i Pacman-tröja nickar gillande på huvudet.

Jag fortsätter med heavy metal och drar historien om hur Black Sabbaths gitarrist Tony Iommi råkade kapa sina fingertoppar på fabriken där han jobbade. För att det skulle göra mindre ont när han spelade stämde han ner gitarren och skapade på så vis ett mörkare sound. Jag visar scenen ur superhjältefilmen ”Iron man” där Black Sabbath-låten med samma namn spelas när järnmannen flamberar terrorister. Explosionerna och de dånande riffen får några elever att gunga lite på sina huvuden.

Sedan går jag igenom hiphopens utveckling, visar en video med en 14-årig Roxanne Shanté och frågar klassen om de känner till hiphopkulturens fyra beståndsdelar. ”Dans”, säger en elev. ”Rap”, säger en annan. ”Graffiti”, säger en tredje. ”Och den sista?” frågar jag. ”Dj:ande”, säger min dotter och mitt hjärta slår en volt av stolthet.

De fyra elementen, som de brukar kallas, nämns sällan av nya rappare, men de här femteklassarna känner uppenbarligen till hiphopens dåtid såväl som dess samtid. Jag som inbillade mig att unga bryr sig lite mindre om vad de lyssnar på nu för tiden eftersom musiken inte är lika exklusiv som förr, utan tillgänglig som dricksvatten och därmed svår att göra till en cool accessoar i ett identitetsbygge.

Men självklart har tillgängligheten mest haft en positiv effekt. När jag fyllde elva fick jag två album: Kiss ”Lick it up” och Duran Durans ”Seven and the ragged tiger”. När min dotter fyller elva, ett par dagar efter lektionen, önskar hon sig en fiskarhatt med texten ”Baddie”, namnet på en TikTok-look som förknippas med kvinnliga rappare som Cardi B, Megan Thee Stallion och Doja Cat. Jag spelade mina få skivor om och om igen. Hon och klasskompisarna lyssnar dagligen på spellistor med hundratals låtar. Inte undra på att de har koll.

”Tack för i dag, slut för i dag”, säger jag och lovar mig själv att aldrig mer underskatta generation Z.

