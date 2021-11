Fredrik Strage: I en bättre värld hade den vilde Hertig Hans suttit på tronen

Hank von Helvetes sista skiva hette ”Dead”. Han sjöng om döden genom hela sin karriär, hans band Turbonegro uppfann genren ”death punk”, men det gör inte sorgen lättare att bära. ”You can't put your arms around a memory”, sjöng Johnny Thunders – en annan förlorad rocker – och nu är minnen allt vi har kvar av Hans-Erik Dyvik Husby (som nog skulle ha påpekat att det var svårt att omfamna honom också, eftersom han var så stor).

1998. Jag hör talas om ett norskt punkband som låtsas vara läderbögar för att skrämma de homofobiska black metal-banden. Deras sångare Hank von Helvete, även känd som Hertig Hans, är en hårig barbar som sänt radio under pseudonymen ”Nihilistisk enmansfront”. När Turbonegro spelar på Studion i Stockholm har Hank, på grund av drogproblem, ersatts av bandets första sångare. Jag missar konserten eftersom jag är dum i huvudet. Turbonegro splittras.

2003. Turbonegro gör comeback med albumet ”Scandinavian leather” och jag får ett nytt favoritband som spelar galen glamrock och rimmar ”sacre bleu” med ”du må dø”. Jag ser en triumfatorisk spelning på Münchenbryggeriet. Hank von Helvete tänder publiken genom att berätta obscena sagor om Astrid Lindgrens figurer. ”Sell your body to the night” inleds med en anekdot om hur farbror Melker köper sex av bröderna Lejonhjärta. ”Vi säljer våra kroppar!” vrålar Hank. ”Vi säljer dem på Stureplan!”

2005. ”All makt åt Tengil!” skanderar publiken när Turbonegro har turnépremiär på Nalen. Låtarna på nya albumet ”Party monsters” kallas ”stilettserenader” och Hank ser ut som en hunnerhövding i sin läderrustning. Han sjunger lika slampigt som arrogant och jag sparar konfetti från konserten, som jag brukar göra när något är bättre än allt annat.

2007. Hank säger till en journalist att Turbonegro blivit mer mogna. I nästa intervju dementerar han allt: ”Nej, jag var full när jag sa det där. Vi har inte mognat.” Jag träffar honom och Happy-Tom, Turbonegros boss och basist, på ett skivbolag i Stockholm. Hank bär amerikanska flaggan som mantel och har limmat fast en uppstoppad mink på sin suspensoar. Han har också börjat kalla sig Mr Freedom. ”Vi vill skapa urartad konst som provocerar fascister”, säger han. ”Något som gör att man blir skickad till Sibirien eller Auschwitz.”

2009. Jag träffar Happy-Tom i Oslo. Han berättar att Hank hjärntvättas av scientologerna för att bli fri från sitt heroinmissbruk. Det låter som en typisk, mytskapande Turbonegro-lögn. Ett år senare hoppar Hank av bandet. Han gör succé som Cornelis Vreeswijk i en svensk långfilm, och som Kristus i ”Jesus Christ Superstar”. Han åker också runt i Norge och föreläser, på uppdrag av scientologerna, om hur farligt det är med psykiatri. Turbonegro ersätter honom med britten Tony Sylvester och ger ut skivor som vida överträffar Hanks kortlivade projekt Dr Midnight & The Mercy Cult.

2018. ”Titta in i ditt inre. Du är mer än vad du har blivit”, säger ”Jackass”-stjärnan Steve-O till Hank i videon till ”Bum to bum”, hans första riktiga sololåt. ”Lejonkungen”-citatet, och en pungspark från Steve-O, får Hank att återvända till rocken. Han låter bättre än på många år.

2020. Vännen Ari Behn begår självmord och Hank startar kampanjen #outofdarkness för att hjälpa andra som lider av depressioner. På hans sista album är mörkret inte sexigt som hos Turbonegro, bara mörkt: ”Just a matter of time, then the curtain's down, it just doesn't matter 'cause I'm all about being dead.”

2021. Hank von Helvete hittas död i Slottsparken i Oslo. Det passar kanske att en hertig dör nära slottet men i en bättre värld skulle han ha suttit på tronen.

