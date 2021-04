Fredrik Strage: I Kina ska man lyssna på snälla pojkband som uppmuntrar till flit och konformism

”Berlin 1936 – Beijing 2022” står det på klistermärken över halva Stockholm. Frågan är om de olympiska spelen någonsin arrangerats av en lika mäktig diktatur som Kina.

Många inbillade sig att pandemin, som verkar ha sina rötter i mittens rike, skulle tvinga den kinesiska regimen att bli mer ödmjuk och självkritisk. I stället uppträder den hyperkapitalistiska förtryckarstaten med en bufflig attityd som påminner mer om en lättkränkt gangster än om Konfucius. Minsta kritik, minsta påminnelse om att exempelvis folkmord är fel, leder till hot och bojkotter.

Förr reagerade inte regimen förrän västerländska artister gjorde tydliga politiska uttalanden, som när Björk vrålade ”Tibet! Tibet!” efter att ha framfört låten ”Declare independence” i Shanghai. Eller när Elton John tillägnade konstnären och aktivisten Ai Weiwei en hel konsert i Peking. Men diktaturen har blivit alltmer stingslig.

Den amerikanska gruppen Maroon 5 fick inreseförbud till Kina efter att keyboardisten twittrat ett grattis till Dalai Lama på hans födelsedag. Justin Bieber stämplades som ett hot mot Kinas ambition att ”hålla rent” på landets scener. BTS, det sydkoreanska pojkbandet, fick också problem efter att en medlem uttalat sitt stöd för Korea Society, en välgörenhetsorganisation som främjar koreansk-amerikanska förbindelser.

Diktaturen ser hellre att kinesiska ungdomar lyssnar på lokala pojkband som succétrion TFBoys, vars musik handlar om att studera flitigt och lyda auktoriteter. Gruppen gjorde en cover av ungdomsföreningen Pionjärernas signaturmelodi ”Vi är kommunismens framtid” som handlar om att fortsätta kämpa för revolutionen.

Spridda röster hörs om att idrottare borde bojkotta OS i Peking. Men det är svårt att kräva att någon som tränat hela livet för att ta en medalj ska strunta i det. Särskilt om man själv köper prylar som tillverkas i Kina. Själv har jag i alla fall den goda smaken att få dåligt samvete av min kinesiska nätshopping.

Jag mår inte heller något vidare av min tilltagande konsumtion av kinesisk extrem-metal. Men den musiken borde åtminstone väcka diktaturens vrede. Trots att kineser sedan i februari inte kan använda sajten Bandcamp, som knyter ihop miljontals musiker med sin publik, har brutala metalband som Bergrisar, Frozen Moon och Black Kirin väckt intresse utomlands.

Tyngst av banden som jag hört är Dark Prison Massacre vars ”Sexual slavery of meat master” har ett förintande groove. Ett annat ökänt namn är Rectal Wench som nyligen hävdade att de gjort världens längsta goregrindskiva: den 73 minuter långa ”Judgement of whore labia from the sewer throne”. I en intervju med sajten Metal Sucks nämner Rectal Wench att deras egen producent sagt att bandets smutsiga sound är ”en förolämpning mot professionella producenter” och att musiken fick hans katt att spy.

Texterna handlar uteslutande om styckmord och perversioner. Det är svårt att tänka sig ett band som bidrar mindre till att hålla rent på Kinas scener. Att Rectal Wench inte skickats till omskolningsläger kanske beror på att de, trots sin depraverade musik, påstår sig vara lika uppbyggliga som det kommunistiska pojkbandet TFBoys.

”Vi vill uppmuntra ungdomar till att vara inspirerande”, säger Rectal Wench till Metal Sucks. ”Till att modigt gå genom livet. Och till att skapa en bättre framtid genom flit och visdom.” Att få ihop det uttalandet med låtar som ”Drunken anal fisting” är lika svårt som att få ihop Kinas kapitalism med Karl Marx. Om självbedrägeri vore en olympisk gren vet jag vilket land som skulle vinna.

