Fredrik Strage: I vintermörkret längtar jag så mycket efter att se Kite att det gör ont

”Vill ni att jag liverapporterar?” skriver Hipster-Elin från konserthuset i Uppsala där hon ska se den svenska synthduon Kite.

”Nej, tack”, svarar hennes make Hipster-Kristofer som inte har lika bra musiksmak. Ibland misstänker jag att det är därför han gifte sig med henne. På så vis får han höra bra popmusik hemma (som han låtsas ogilla) samtidigt som han högljutt klagar på att hon inte spelar eksemframkallande fusionjazz av Pharoah Sanders.

”Ja, snälla”, skriver jag i vår gemensamma Messengertråd. Jag missade Kites konsert i Norrköping eftersom jag blev sjuk. Jag missar konserten i Uppsala eftersom jag tog fel på dag. Nu ser det ut som om jag kommer att missa hela deras höstturné. Min så så kallade FOMO (fear of missing out) är enorm. När jag beklagar mig skriver min vän Metal-Christoffer, som också är med i tråden: ”Alla måste sluta låtsas att det är exklusivt att se Kite. Du kan se Kite tio gånger per år om du bor i Gränna!”

Han lyssnar inte på mina invändningar om att inget svenskt band, förutom Watain, lägger ner lika mycket omsorg i sina liveframträdanden. Vårens spelningar med en kub av byggnadsställningar som vecklade ut sig (och den majestätiska ”Bocelli” som öppningslåt) skilde sig radikalt från höstens konserter med en vägg av lysrör (och den trånsjuka ”Hopelessly unholy” som inledning).

Moderna popkonserter brukar ha digitalt flimrande led-belysning. Kite är varmare och vackrare. Som en blodmåne i technicolor eller en disig soluppgång över Berlin. I vintermörkret längtar jag så mycket att det gör ont. Så mycket att mina vänners gnäll nästan blir en tröst. ”Du har sett Kite tre miljoner gånger”, påpekar Hipster-Kristofer. ”JAG har sett Kite med dig tre miljoner gånger. Till och med på Bokmässan har vi sett Kite.”

Jag försöker svälja hans nonsens, för att lindra min FOMO, men när mitt sociala medier-flöde fylls av bilder från spelningen i Uppsala står jag inte ut. Jag måste se Kite igen. Och de spelar redan nästa kväll. Det finns bara ett litet problem.

”Pappa, varför måste vi åka ut på landet?” frågar min dotter. ”Vi var ju på landet förra helgen.”

”Ni var på Skansen”, säger jag. ”Det gills inte. Ni kommer tycka att Huskvarna och Jönköping är jättespännande. Det är två städer som har vuxit ihop! Och de har ett tändsticksmuseum!”

”Och?” frågar lillebror.

”Och ni får godis”, säger jag.

Mitt dåliga samvete över att muta barnen dämpas av att jag också ger dem en kulturupplevelse som de kommer att minnas resten av livet. När vi klivit på tåget får jag en Facebookpåminnelse om vad jag gjorde exakt sex år tidigare: ”Greps av svår Kite-abstinens och åkte till Hush Sputnik Club i Jönköping.”

Oj, jag såg visst mitt svenska favoritband då också. I samma stad. Stämmer det rentav att jag sett dem tre miljoner gånger? Och att konserterna inte är det minsta unika? En koll i kalendern visar att jag bara sett Kite 37 gånger. Nästan ingenting med tanke på hur bra de är.

Snart rullar vi genom mörkaste Småland mot ljuset vid Vättern™ (Jönköpings kommunslogan). Min dotter säger till en kompis i telefon: ”Nä, jag kan inte i kväll. Pappa tvingar oss att gå på emokonsert i Borås.” (TikTok-trenden att håna Borås får tonåringar att förknippa alla mindre städer med den orten.) ”Vi ska till Jönköping och Huskvarna”, rättar jag. ”Vi ska till Whateverköping”, säger min dotter i telefon. ”Tar du med barnen? Jag ringer soc”, skriver Metal-Christoffer.

I Huskvarna Folkets Park sitter mina barn längst bak i lokalen. De har öronproppar och tittar knappt upp från sina mobiler. Kanske kommer de inte att minnas konserten (unik, exklusiv, akut gåshudsframkallande). Men förhoppningsvis får de ändå lite ljusterapi när decembermörkret strimlas av laser och Kite glänser över sjö och strand.

