Fredrik Strage: ”I wanna be your dog” hör till allmänbildningen precis som ”Kungssången”

Jag hade äran att få vara en av gästerna på plats under utdelningen av Polarpriset på Grand Hôtel i somras. Iggy Pop var en av pristagarna. Alla som bjudits in borde med andra ord ha varit medvetna om att ceremonin skulle inkludera ”I wanna be your dog”, den låt om droger, sadomasochism och weltschmerz som Iggy sjunger på The Stooges debutalbum från 1969.

Jag har kunnat texten sedan jag var 16 och en gothrockare, som köpte ut till mig på systemet i Linköping, berättade att det var den allra första punklåten. Att sjunga den på Polarprisceremonin var en självklarhet.

Men från min plats till vänster om honnörsbordet, där Iggy Pop satt bredvid det svenska kungaparet, kändes det som att det bara var jag och ett fåtal personer som kunde texten. Det kan omöjligt bero på att 97 procent av publiken missat The Stooges betydelse.

Snarare berodde det på att Bob Hund, som framförde låten, hade översatt texten till skånska och gjorde det knepigt för oss som är vana vid originalet. Men att ingen heller sjöng med när Ebbot Lundberg tolkade Iggy Pops släpigt dekadenta ”Nightclubbing”, eller när Maja Ivarsson rev av ”Lust for life”, fick min inre Sid Vicious att sucka. Det kändes faktiskt rent pinsamt.

Det kändes faktiskt pinsamt att så få kunde ”I wanna be your dog”

Annars var det en ypperlig gala, där även hitmakaren Diane Warren prisades, så jag förträngde bristen på allsång ända tills jag i tisdags blev inspirerad av Stina Otterberg Engdahls debattartikel (DN 12/12) om att så få sjöng ”Kungssången” på förra helgens Nobelprisutdelning.

Även om ”Kungssången” inte låg på listan över låtarna som jag spelat mest på Spotify i år, så kan jag relatera till hennes besvikelse. Att ”Kungssången” ska spelas när kungen gör entré är lika självklart som att Darth Vader ska ackompanjeras av ”Imperial march” – trots att raden ”gör kronan på hans hjässa lätt” är absurd (få saker torde vara lika betungande för en statschef som att ALLA i lokalen ställer sig upp och sjunger varje gång han vill gå på konsert).

Iggy Pops låtar bör nog inte jämföras med så kallade ”stamsånger” som uttryckte fosterlandskärlek och var en del av den svenska skolans läroplan tills långt in på sextiotalet. Men ”I wanna be your dog” hör till allmänbildningen precis lika mycket som ”Kungssången”. Och om den framförs i Iggy Pops närvaro så bör publiken uttrycka sitt gillande på ett mer intensivt vis än genom artiga applåder. Punk är en kollektiv kultur, en ritual där åhörarna förväntas delta genom att stagedivea, rusa runt i en moshpit eller (som på sjuttiotalet) spotta på varandra.

Den sortens aktiviteter kan förstås gå till överdrift. Det vet alla som sett bilder av en blodig Iggy Pop som The Stooges gitarrist Ron Asheton, utklädd till nazist, stampar på med ridstövlar. Men man behöver inte ha kemsex med hundkoppel och en burk jordnötssmör för att uppskatta musiken. Det räcker att man ger sig hän och samtidigt har ett hum om att ”Lust for life” inte handlar om traditionell livsglädje – utan om den fetischism som föddes i de mörkaste vrårna av poeten William S Burroughs hjärna.

I grunden handlar det om vad en sång har för funktion och symbolbetydelse – och kanske också vilken bild vi vill kabla ut världen över i direktsändning. När The Cure förhoppningsvis får Polarpriset 2023 bör texten till ”One hundred years” infogas i programbladet så att alla får en chans att delta, även de som inte haft en langare som lärt dem gamla gothlåtar.

