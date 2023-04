Fredrik Strage: Ibland undrar jag om alla satanistiska låtar jag lyssnar på ligger mig till last

Logga in

När min mor var liten fick hon inte klippa pappersdockor på långfredagen. Eller göra något roligt alls för då kunde Jesus bli arg. Själv är jag dj på en 50-årsfest där jag trycker igång Venoms satanistiska klassiker ”Black metal” och dansar framför ett uppochnervänt kors av silverballonger.

På påskafton shoppar jag i Tornby, Sveriges näst största handelsområde som ligger i utkanten av Linköping. Min son behöver nya skor. Han vill ha Nikes men får nöja sig med Lejon.

Påskdagen ägnar barnen åt tv-spel medan jag ser Ghosts nya video ”Jesus he knows me”, en cover av Genesis gamla hitlåt om giriga tv-predikanter. Bortsett från tyngre gitarrer är Ghosts version snarlik originalet. Men videon är betydligt hårdare och visar en präst som åker direkt från kyrkan till sin langare. Sedan drar han i sig halva Bolivias BNP och har en orgie med clownsminkade strippor, en flaska vodka, ett par nunchakus, en ståltrådsgalje och en handgranat. Som grand finale låter han ett hockeylag ställa sig i en cirkel runt honom och tillfredsställa sig själva.

Jag tror visserligen inte att Jesus bryr sig om hur vi uppmärksammar hans lidande.

På annandagen föreslår jag ett besök i Linköpings domkyrka som mina barn aldrig har sett. Men det är inte bara därför jag vill dit. Jag känner också att påsken varit så pass profan att jag behöver tanka lite andlighet. Jag tror visserligen inte att Jesus bryr sig om hur vi uppmärksammar hans lidande. Men som agnostiker kan jag inte helt utesluta att han gör det. Ibland tänker jag att varje hädisk låt som jag lyssnar på kommer att ligga mig till last i livet efter detta.

Dessutom känns det bra att besöka Guds hus ett par gånger om året om man ska yttra sig i debatten om huruvida kyrkan behöver en kriskommission så att alla, även högerextremister, känner sig välkomna. De senaste åren har Jesus-aktiviteter som att ta emot flyktingar och ge pengar till tiggare blivit kontroversiella. Inte för att jag gjort så många goda gärningar själv, men om vi anpassar Bergspredikan så att den bättre överensstämmer med Tidöavtalet fruktar jag att inte bara de troende får tillbringa några extra år i skärselden (som Svenska kyrkan visserligen inte tror på, men som agnostiker kan jag inte utesluta den heller).

Till och med mina barns bildmätta ögon spärras upp av de sprakande färgerna.

Min gamla hemstad har inte bara Sveriges näst största handelsområde utan också Sveriges näst största kyrka. Den enorma katedralen tog 300 år att bygga och stod färdig i slutet av 1500-talet. Vid samma tid skeppades konstnären Maarten van Heemskercks altartavla hit från Holland. Vi blir stående framför hans målningar av hur Jesus dömdes, piskades, korsfästes och återuppstod. Till och med mina barns bildmätta ögon spärras upp av de sprakande färgerna.

Heemskerck räknas till konstriktningen manierism som kännetecknas av överdrivna former och proportioner. Muskler spänns, leder förvrids och ansikten grimaserar på ett groteskt vis som får mig att tänka på Ghosts ”Jesus he knows me”-video.

Parallellen är inte helt orimlig. Bandet satte Linköpings domkyrka på omslaget till sitt första album ”Opus eponymous”. ”Jesus var eventuellt Guds son och hade superkrafter, men han blev ändå uppspikad på ett kors”, berättar jag. ”Skill issue”, säger min dotter (datorspelsspråk för ”oskickligt”). ”Han ville dö, för våra synder”, skyndar jag mig att tillägga.

Längre in i kyrkan får vi syn på bronsskulpturen ”Pilgrim” av Charlotte Gyllenhammar: en ung man i framstupa sidoläge, klädd i munjacka. Kanske en hemlös eller papperslös eller pundare eller tiggare eller någon annan av de personer som det numera är ”vänstervridet” att kyrkan bryr sig om. Jag noterar att han har på sig gymnastikskor från New Balance.

”Titta”, säger jag. ”Man kan råka illa ut även om man har dyra skor. Men här är man alltid välkommen.”

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage