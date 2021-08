Fredrik Strage: Ingen av oss har vaccinerats mot Depeche Mode-nostalgi

Saker som händer vart fjärde år: OS, Riksdagsval, skottår och ett nytt Depeche Mode-album.

Den brittiska gruppen har gett ut skivor i det tempot sedan 1993. Men i år verkar det inte komma någon. Covid-19 har satt stopp för stora arenaturnéer och om Depeche Mode inte kan sälja konsertbiljetter finns det ingen anledning för dem att ge ut ett nytt album. Förr turnerade synthveteranerna för att sälja skivor, nu ger de ut skivor för att kunna åka på turné utan att det framstår som en renodlad nostalgishow.

Ändå hade jag hoppats att de skulle spela in något. Inte för att jag tror att det skulle bli bra, alltså. Det har gått 16 år sedan jag älskade en ny Depeche Mode-skiva. Men att vart fjärde år bli besviken och gnälla över vad som borde ha gjorts annorlunda är en tradition. Liksom att stå längst fram på konserterna, sucka när livetrummisen hamrar sönder de elektroniska arrangemangen och sedan älta eländet tillsammans med min vän Depeche-Andreas – vars kärlek till Depeche Mode går att mäta på Richterskalan och som alltid vill göra listor med deras bästa b-sidor, snyggaste omslag och maffigaste intron på turnéerna.

Av alla mina konsertälskande kompisar är han den som lidit mest under pandemin. Därför överraskar vi honom med en egen synthfestival i vardagsrummet för att fira hans 50-årsdag.

När Depeche-Andreas kommer hem efter ett besök i Göteborgs nya synthskivaffär Bullmatin Records (där han hittat två sällsynta Depeche Mode-kassetter så han är redan nöjd med sin lördag) sjunger vi ”Ja må han leva” och sedan blir det råös i rök och stroboskopljus med Strikkland, Octolab, Operating Tracks och Brides of the Black Room.

Dj:n House-Peter spelar Depeche-låtar mellan banden. House-Peter fyller också år, 51, vilket gör att han och Depeche-Andreas tillsammans är 101 – titeln på gruppens berömda livealbum (när det upptäcks skålar alla i Jägermeister).

Tranås-syntharen Andreas Jismark, som ingår i Operating Tracks, gör en electropumpande cover av b-sidan ”Fools”, strax efter att trubadurduon Mats Lerneby och Michael ”Krånne” Krohné tolkat ett knippe Depeche-klassiker. När Krånne på sin akustiska gitarr lyckas återskapa motorsamplingen i början av ”Stripped” jublar Depeche-Andreas likt en femåring som fått lördagsgodis.

Alla vevar armarna fram och tillbaka i ”Never let me down again” tills vardagsrummet i Utby känns som Rose Bowl Arena i Pasadena där ”101” spelades in 1988. När kvällens huvudnummer, det anrika synthbandet The Mobile Homes, gör entré har sångaren Hans Erkendahl tagit på sig den t-shirt från Pasadena-konserten som han bar när Mobile Homes spelade på Göta Lejon 1989 och blev utbuade av skinnskallar och piskade av s&m-chica bodysynthare.

Den här kvällen belönas de med Jägermeistrade kyssar och jag ber en stilla bön att alla fått sin andra spruta. Ingen har dock vaccinerats mot nostalgi och den lilla synthfestivalen påminner om det ordets ursprungliga betydelse: sjuklig hemlängtan (på grekiska betyder ”nostos” hemkomst och ”algos” lidande). Alla känner sig hemma här. Inte för att vi befinner oss i ett hem utan för att musiken känns som ett. Mobile Homes gör skäl för sitt namn.

Efteråt sitter artisterna i Depeche-Andreas soffa och listar sina favoritlåtar med bandet som han älskat i 40 av sina 50 år på den här planeten. ”Det är extremt jämt men jag tror att 'Blasphemous rumours' är lite bättre än 'Behind the wheel'”, säger före detta Kent-trummisen Markus Mustonen, numera keyboardist i Mobile Homes.

Depeche-Andreas skiner som strålkastarna i vardagsrummet. Han skulle inte bli gladare av ett nytt Depeche Mode-album. Inte jag heller.

