Fredrik Strage: Jag älskade dig, gangsterrap, men det är lika bra att vi går skilda vägar

Kära gangsterrap,

Unga människor blir mördade och de säger att det är ditt fel. Och mitt, lite grann, eftersom jag älskat dig som mest när du varit totalt ansvarslös, när du bara handlat om vapen, sex och droger. Ärligt talat är det just de inslagen som jag tyckt bäst om i den nya svenska rapvågen, medan jag haft svårt för den mesigt autotunade musiken.

Men jag såg Einárs konsert på Arenan i december 2019 och den var bra. Min dotter, som just fyllt tio, ville gå och på väg dit förklarade jag att man inte ska ta alla raptexter bokstavligt.

”Men pappa”, sa hon. ”Einár säger ju att han visar verkligheten.” ”Ja”, sa jag. ”Det gör han. Men charmen med gangsterrap är att den visar verkligheten och samtidigt överdriver en massa. Artisterna får det att låta som att en del dåliga saker är bra, fast de innerst inne inte tycker det.”

Jag ville verkligen tro på det där. Och jag skakade bort mina tvivel genom att dansa till min favoritlåt ”Headshot” där Einár rimmade ”du får ett skott i din skalle” med ”jag har en Colt i min balle”. Jag hörde ingen större skillnad mellan de raderna och Latin Kings ”Snubben” där Dogge – just när man tror att han ska leverera ett ansvarsfullt budskap om att man inte blir cool av att ha pistol – plötsligt tar texten i en våldsam riktning: ”Grabbens pistol var en pluggad kopia, när jag tog upp min Uzi utbrast han mamma mia.”

Som jag älskade din svarta humor, gangsterrap. Som jag älskade ditt vansinne. Som jag älskade att gå till en skjutbana med Dogge och testa en Glock (som jag först ville hålla snett för att det såg mer gangsta ut). Som jag älskade att citera dig vid de mest opassande tillfällen (jag har använt Ice Cubes rad ”ain't nothin' to it, gangsta rap made me do it” som ursäkt för såväl missade deadlines som sent återlämnade biblioteksböcker).

Jag skrev ofta att du var viktig, gangsterrap. Men jag tyckte mest att du var cool. 1996 åkte jag till LA för att intervjua Snoop Dogg. En gammal familjevän hämtade mig på LAX och blev upprörd när hon fick veta att jag skulle träffa stjärnan som just friats i en mordrättegång: ”Varför i hela friden ska du skriva om en så hemsk person? Jag borde köra tillbaka dig till flygplatsen!”

Skulle Snoop ha blivit en lika stor stjärna om inte mordåtalet råkat sammanfalla med hans första album? Skulle 50 Cent ha blivit nollnolltalets mest omsusade rappare om han inte blivit skjuten nio gånger? Skulle Leadbelly ha blivit trettiotalets främsta bluessångare om hans manager inte tvingat honom att uppträda i fångkläder och fått en New York-tidning att skriva att han var ”here to do a few tunes between homicides”.

Våldskapitalet som det talas om i debatten om svensk rap är knappast ett nytt fenomen. Men det kanske är sant som de säger, att musiken är farligare nu. Jag får ont i magen av att min tanklösa konsumtion av dig – och min bok ”Mikrofonkåt” där jag lät en tonårig hiphoppare lista sina favoritvapen – kanske orsakat stort mänskligt lidande. Därför är det lika bra att vi nu går skilda vägar. Jag kommer bara att lyssna på dig i smyg.

Minns du förresten min svensexa? Minns du mejltråden där några av mina kompisar diskuterade huruvida jag skulle uppskatta att få en skottskada eftersom det var ”hiphop”? De övergav den idén efter att någon googlat och insett att ett pistolskott i benet kunde orsaka svåra blödningar. Men jag blev glad ändå. Det var tanken som räknades.

Jag hade kunnat ställa högre krav både på mig och på dig, kära gangsterrap. Men bristen på moral var det jag gillade allra mest i vårt förhållande. Så ta hand om dig. We'll always have Compton.

