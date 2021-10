Fredrik Strage: Jag är fortfarande ledsen för att jag inte fick hänga med Sid Vicious 1977

Jag har missat många konserter. Klassiker som Kraftwerk i Solnahallen 1991, PJ Harvey på Gino 1995 och Hurulas postpandemiska Debaserpremiär i onsdags. Men allra först missade jag Sex Pistols på diskoteket Barbarella i Växjö 1977.

Punkpionjärerna hade gett ut tre singlar, förbjudits i radio och fördömts av den brittiska pressen. De duckade för raseriet genom att turnera i Skandinavien innan de skulle återvända till studion och göra klart sitt debutalbum ”Never mind the bollocks”.

Jag har ofta tänkt att mitt liv skulle ha blivit bättre om jag fått se Sex Pistols i Växjö den 23 eller den 24 juli 1977 – och inte behövt vänta tills de återförenades 19 år senare. Men mina föräldrar brydde sig inte om att köpa biljett. ”Du var fyra och ett halvt”, säger de. ”Du hade inte kommit in. Och du hade inte fattat något ändå.”

”Ni skickade mig till kyrkans barntimmar”, svarar jag. ”Hur mycket fattade jag av det?”

Att världens mest omsusade band besökte Växjö (och andra småstäder som Halmstad, Kristinehamn och Jönköping) var en sensation. Jag befann mig på bara någon kilometers avstånd från Sid Vicious och Johnny Rotten. De bodde på Esso motorhotell där pappa brukade tanka.

Om mina föräldrar rullat dit mig i barnvagnen, och köpt ”Never mind the bollocks” när den släpptes samma höst, skulle det ha blivit den första skiva jag lyssnade på. I stället blev det (om man bortser från ”Klapp & klang”) Thorleifs ”Kurragömma”. Dansbandets trummis Jörgen Löfstedt var nämligen granne med oss och gav mina föräldrar ”Kurragömma” när den släpptes 1978. Jag spelade den oavbrutet.

Vårt hus i Växjö låg mitt emellan det folkliga och det finkulturella. I kåken intill bodde litteraturprofessorn Jöran Mjöberg som skrev böcker om böcker (vilket jag som barn tyckte lät märkligt). Jag tillbringade mer tid hemma hos dansbandsmusikern och fick en första inblick i nöjesvärldens glamour.

Familjen Löfstedt hade en gillestuga utrustad med Sodastreamer (så att man kunde dricka hur mycket läsk som helst) och Betamaxbandare (så att man kunde se Scooby Doo-filmer hur många gånger som helst). Där satt jag med Thorleifstrummisens son och beundrade guldskivorna på väggarna.

”Rock-rock-rocka mig en rock, rocka mig en femtiotalare”, sjöng Thorleifs i min favoritlåt ”Rocka mig en rock”. ”Ge mig, ge mig, ge mig en rock. En rock med det rätta svänget. Samla sedan hela gamla gänget.” Redan då kändes rocken som något gammalt. Kanske var det därför jag några år senare tog avstånd från genren och lyssnade uteslutande på elektronisk musik.

Möjligen skulle jag ha utvecklat en mer intuitiv förståelse för rock – och blivit en bättre rockjournalist – om min första kontakt med musiken varit Sex Pistols snarare än Thorleifs, anarki snarare än gillestugemys.

Men när jag häromveckan hittade ”Kurragömma” på Spotify, och lyssnade för första gången sedan jag var sju, blev jag chockad av hur många kopplingar som finns mellan den skivan och musik som jag senare älskat.

Thorleifs tolkar Buddy Hollys ”True love ways”, Bonnie Tylers ”It's a heartache” och Lill Lindfors ”Du är den ende”. De inleder titelspåret ”Kurragömma” med en kompgitarr som ett kvarts sekel senare poppar upp igen i Morrisseys ”The first of the gang to die”. Och de översätter Dions ”Runaround Sue” som Sex Pistols, lustigt nog, citerar i ”No feelings” på ”Never mind the bollocks”.

Jag är fortfarande ledsen för att jag inte fick hänga med Sid Vicious. Men också tacksam för att det var just Thorleifs som rockade mig en rock.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage