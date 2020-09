Fredrik Strage: Jag gör vad som helst för den friterade kycklingen på KFC

Först tunnelbana. Sedan tvärbana. Sedan gå en halv kilometer. Min mage kurrar högt när jag äntligen når den enda KFC-restaurangen i Stockholm. Den ligger vid ett köpcentrum i Bromma. ”Men varför beställer du inte maten via Foodora eller Uber eats?” frågar du. För att cykelbuden inte orkar trampa hem till mig och då bor jag ändå på Kungsholmen, den del av innerstaden som ligger närmast Bromma.

”Och varför vill du ha imperialistisk industrikyckling när du inne i stan kan äta ekologisk majskyckling på ett klimatsmart kafé?” frågar du. För att KFC är så gott. Fingerslickande gott, som brukar heta i deras reklam.

Jag har älskat den friterade kycklingen – frasig och fettig utanpå, saftig inuti – ända sedan min familj tog en omväg via restaurangen på Sveavägen 76 när vi körde E4:an norrut i början av åttiotalet. På den tiden hette kedjan Kentucky Fried Chicken. De bytte till KFC i början av nittiotalet för att slippa betala delstaten Kentucky som varumärkesskyddat sitt namn (det spreds också ett falskt rykte om att företaget inte fick använda ordet ”chicken” efter att ha sprutat så mycket hormoner i sina fjäderfän att de muterat).

När restaurangen på Sveavägen stängde efter ett par år, på grund av bristfällig hygien, blev KFC en delikatess som jag bara kunde avnjuta under utlandsresor. Jag har försakat det lokala matutbudet för att mumsa i mig friterad kyckling i vitt skilda städer som San Francisco, Port Louis, Kuala Lumpur, Nairobi och Paris. En gång åkte jag till Köpenhamn bara för att gå på KFC.

Foto: TT

Kulinariskt förfinade vänner säger att jag är dum i huvudet. Jag har i alla fall en likasinnad: Eric Cartman, den tioårige sociopaten i tv-serien ”South park” där KFC i ett avsnitt förbjuds i hela Colorado. Cartman får abstinens och går till en metadonklinik där han erbjuds en futtig bytta skysås. Sedan börjar han, i en ”Scarface”-inspirerad intrig, att smuggla in friterad kyckling från Kentucky. Han bryter dock mot den gyllene regeln ”never get high on your own supply” och äter upp nästan allt själv. I slutet, när KFC:s grundare Colonel Sanders skickat en dödspatrull för att avrätta honom, sitter Cartman vid ett bord och hackar upp kycklingens frityrhölje i linor som han snortar.

Jag har fortfarande inte testat det. Men länge drömt om att få sätta tänderna i KFC:s mytomspunna skapelse The double down, en kycklingburgare där brödet bytts ut mot två friterade kycklingfiléer (mellan dem ligger bacon och ost). Tragiskt nog har personalen i Bromma ingen koll på The double down. De säljer inte heller potatismos och skysås, det perfekta komplementet till kycklingen, så jag får hålla till godo med pommes och känner mig lika frustrerad som Cartman på metadonkliniken. (I ett annat ”South park”-avsnitt, där han tjänat en förmögenhet på att starta en basketliga för crackskadade bebisar, bygger han för övrigt en pool som han fyller med KFC-skysås så att han kan dricka och simma i den samtidigt.)

Som KFC-entusiast blev jag ledsen när kedjan nyligen meddelade att de slutar använda uttrycket ”finger lickin' good”, som citerats av rappare som Beastie Boys och Run-DMC. Att slicka på fingrarna må vara en dålig idé under pandemin men ingen censurerar låtar som uppmanar oss till att kyssas eller kramas. Lyckligtvis finns på KFC i Bromma fortfarande en röd neonskylt med denna klassiska slogan. Och maten är fortfarande mumsig.

När jag påbörjar den långa vägen hem tänker jag att det kanske är lika bra att min favoritrestaurang ligger långt bort. Annars skulle jag vara tjockare än Jabba The Hut och snorta kyckling hela dagarna.

