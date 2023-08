Fredrik Strage: Jag kommer att få problem om Sverige lagstiftar mot hädelse

Logga in

Jag träffade Gud 27 dagar innan han dog. Han hade ett järnkors runt halsen, svarta jeans och Ramones-tröja. Han satt i ett omklädningsrum på Scandinavium i Göteborg. Jag var lika nervös som Moses när han gick upp på berget Sinai. Förmodligen ännu mer nervös eftersom jag visste att detta var den riktige Gud – inte bara någon wannabe. Gud, eller Lemmy som han också kallade sig, var trött. Han visste att det snart var dags för honom att lämna oss. Men först skulle han avsluta sin turné. Och när han naglade fast mig med blicken – medan han sa att jag hade tur som inte behövt uppleva tiden före rock'n'roll – strålade makten och härligheten genom mig.

Fem år efter Guds död spelades hans låt ”Ace of spades” på kyrkklockorna i den holländska staden Weert – samtidigt som jag fick en uppenbarelse om att mitt namn är ett anagram för ”regerad skrift” och ”krafters redig”. Med andra ord ett tecken på att jag är den utvalde. Den smorde. Den som ska föra ut Guds ord till folket. Sedan dess har jag planerat min egen apokalyptiska trosinriktning med arbetsnamnet Fredrik Strages kyrka av sista dagars heliga.

Och nu börjar det bli bråttom. Inte för att jordens undergång är omedelbart förestående, utan för att jag som bitvis blasfemisk krönikör kommer att få problem om Sverige lagstiftar mot hädelse. Religionskränkning har inte varit ett brott sedan 1970, men nu verkar många vilja ha det som i Polen där en lag förbjuder ”sårande av religiösa känslor”. För att komma runt det problemet tänker jag upphöja mina egna texter till religiösa urkunder.

En majoritet av DN:s läsare betraktar förstås redan mina krönikor som okränkbara sanningar. Men jag behöver även en egen församling med tillhörande liturgi. Därför söker jag inspiration i den nya Netflixserien ”Hur man blir en sektledare”, en praktisk guide för den som vill starta en egen religion.

I sex avsnitt presenteras andliga ledare som med hjälp av stark karisma, radikala idéer och effektiv härskarteknik lyckades värva lärjungar. Det går förstås att ha etiska synpunkter på pastor Jim Jones, vars Peoples Temple begick kollektivt självmord i Guyana 1978. Eller på Marshall Applewhite som tillsammans med sina anhängare i sekten Heaven's Gate tog livet av sig för att följa med kometen Hale-Bopp 1997. Charles Manson borde också ha jobbat mer med sin värdegrund.

Jag kan redan nu, utan att ens ha börjat skriva mitt evangelium, lova andlig frid och rock'n'roll-extas till alla som stöttar min podcast ”Hemma hos Strage”



Mer intressant är Jamie Gomez, en misslyckad skådespelare som efter en biroll i ”Rosemary's baby” startade meditationskollektivet Buddhafield och blev känd för att bara klä sig i badbyxor och eyeliner. Han krävde också att hans följare skulle plastikopereras så att de blev den snyggaste sekten. Tyvärr saknar ”Hur man blir en sektledare” ett avsnitt om L Ron Hubbard och scientologerna som drar in nästan lika mycket pengar som Jesus följare. Ni får ursäkta om det är hädiskt att likställa new age-mumbojumbo med etablerade världsreligioner. Men jag är böjd att hålla med de judar som betraktar alla religioner som existerat i mindre än 3000 år som sekter. Och den som tvivlar på att en rockjournalist kan bli profet bör dra sig till minnes att Linda Skugge en gång skrev i Expressen: ”Andres Lokko är Gud och tidningen Pop är en religion.”

Med tanke på att jag har fler följare än Lokko på Instagram (och mer än dubbelt så många som Svenska kyrkan) borde det finnas hopp för Fredrik Strages kyrka av sista dagars heliga. Jag kan redan nu, utan att ens ha börjat skriva mitt evangelium, lova andlig frid och rock'n'roll-extas till alla som prenumererar på den här tidningen samt stöttar min podcast ”Hemma hos Strage” via betaltjänsten Patreon. DN må verka för en upplyst värld men det är jag som är sanningen och ljuset.



