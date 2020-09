Fredrik Strage: Jag lyssnar till hjärtslag med skräckblandad förtjusning

I mellanstadiet fick vi lära oss hur man tar pulsen. Jag höll fingrarna runt en klasskompis handled och när jag kände hans puls bultade även mina egna hjärtslag i mitt huvud. Den plötsliga insikten att jag var fylld av blod som pumpades runt i min kropp, att jag var en bräcklig ballong av varm vätska, framkallade en stickande känsla vid tinningarna. Små grå korn studsade in över synfältet och täckte det till slut helt, likt myrornas krig när det inte var något på tv. Sedan en duns när jag brakade i golvet. Och ett kompakt mörker.

Jag lider fortfarande av hemofobi, som blodskräck kallas, och var nära att svimma så sent som härom året när en läkare skulle ta blodprov på mig. ”Nu ska vi ta sänkan”, sa sköterskan och uttrycket kändes passande eftersom jag blev totalt sänkt.

För det mesta lyckas jag hantera min rädsla. Jag svimmar aldrig om någon skär sig i fingret hemma, eller om jag ser en blodig splatterfilm – det måste vara en klinisk situation, gärna i sjukhusmiljö, för att mina knän ska ge vika. Barnboken ”Stick i fingret – när Sara var sjuk och gick till doktorn” är otäckare för mig än Stephen Kings samlade produktion.

Och varje gång jag hör någons puls känner jag fortfarande ett visst obehag. Därför är det med skräckblandad förtjusning som jag lyssnar på indierockarna Amasons nya cover av The Knifes klassiker ”Heartbeats”. Originalets neonskimrande dansrytm har ersatts av dova synthljud och ett hjärta som dunkar genom hela låten. Medan José Gonzales gitarrversion var drömskt nostalgisk, som gulnade fotografier av en romans, är Amasons ”Heartbeats” så innerlig att det låter som om den spelats in bakom någons revben. Amanda Bergmans viskande röst får Karin Dreijers text om passion att bli en olycksbådande vaggvisa.

Pulsen i nya ”Heartbeats” har lånats från Dante, en ettåring som föddes med hjärtfel, och låten släpps på tisdag nästa vecka i samband med Världshälsoorganisationens internationella hjärtdag (intäkterna går till barn med kardiologiska besvär).

Amason är givetvis inte det första band som använder hjärtslag i musik. ”The heart is a drum”, för att citera titeln på Jakob Frösséns dokumentär om Neu-trummisen Klaus Dinger. Många artister har utnyttjat rytmen som vi bär med oss från livmodern till graven. Ofta används slagen för att illustrera kärlek, som i Depeche Modes pianoballad ”Somebody” som Martin Gore sjöng efter att ha klätt av sig naken i studion och samplat sitt hjärta. Michael Jacksons inkluderade på samma sätt sin puls i ”Smooth criminal” där bultandet i stället signalerar panik.

Många artister har spelat in sina ofödda barns hjärtan. John Lennon och Yoko Ono använde sitt första barns puls på albumet ”Unfinished music no 2”, strax innan Yoko fick missfall. En liknande tragedi drabbade Prince och hans dåvarande fru Mayte Garcia vars sons hjärtslag hörs i ”Sex in the summer” på ”Emancipation” (bebisen dog efter bara sex dagar på grund av en medfödd skelettsjukdom).

Även Max Cavalera från Sepultura, Kelly Clarkson och Muse-sångaren Matt Bellamy har hämtat prenatala rytmer från sina bebisar. Rockhistoriens mest klassiska hjärtslag, de som inleder och avslutar Pink Floyds magnum opus ”Dark side of the moon”, är dock en vadderad baskagge.

”Groove is in the heart”, sjöng trion Dee-Lite för 30 år sedan. Amasons version av ”Heartbeats” visar att det mänskliga hjärtat fortfarande är den mest effektiva trummaskinen.

