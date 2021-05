Fredrik Strage: Jag måste få veta om Lou Reed såg ”Aliens” i Gubbängen

”Undrar när Strage hittar sitt vuxna jag?” skrev en läsare i kommentarfältet under min förra krönika. De orden poppar upp i huvudet när jag tar pressbilder till min podcast och återskapar omslaget till Boogie Down Productions rapalbum ”By all means necessary” men byter ut Uzin, som syns på bilden, mot en vattenpistol. För att verka åtminstone lite mer vuxen ber jag en vän retuschera bort leksaken och ersätta den med ett M41A Pulse rifle, automatgeväret i filmen ”Aliens”.

Jag älskar ”Alien”-serien, även tiotalets röriga men vackra prequelfilmer. Ibland, särskilt när en litteraturdoktorand skrev i DN att ”Prometheus” bara kan tilltala ”en gravt obildad publik”, har det känts som en så kallad guilty pleasure. Men jag fortsätter följa de penisliknande xenomorferna med dubbla huggtänder. Nyligen rapporterade sajten Small Screen att Disney, som köpte rättigheterna till ”Alien” 2019, planerar att göra det till sin nya ”mega-franchise” för att locka vuxna till sin strömningstjänst. Det gör mig så exalterad att det känns som om en utomjording ska slå sig ut genom min bröstkorg.

När jag delar bilden med automatgeväret påminner ett par följare mig om ”den bästa svenska ’Aliens’-storyn”. Enligt den ska Lou Reed under ett Sverigebesök ha börjat prata film med en pr-assistent från skivbolaget och ”när Reed får höra att en ’Aliens: Director’s cut’ finns i assistentens lya i Högdalen blir det taxi dit i stället för bolagsmingel”. En notis i DN från 2008 gör gällande att Lou Reed och skivbolagskillen inte bara såg ”Aliens” utan klämde hela dvd-boxen.

Att en seriös och intellektuell person som Lou Reed älskade ”Alien”-filmerna gör att jag känner mig mindre obildad. Men stämmer historien? Efter lite detektivarbete får jag tag på Lars-Magnus Detthoff, pr-assistent på Warner kring millennieskiftet och numera socialarbetare i Malmö. Han var nervös inför Lou Reeds besök i Stockholm år 2000. Den notoriskt vresige rockikonen hade gått med på att komma till Sverige för att marknadsföra albumet ”Ecstasy”. Han krävde dock att Warner skulle fixa så att han fick träffa någon som var bra på buddhistisk meditation och japansk svärdskonst.

Lars-Magnus Detthoff såg till att karateinstruktören och svärdsmästaren Yoshi Yukawa kom till Grand Hotel och tränade med Lou Reed. Han ordnade också ett besök på Hasseluddens Yasuragi där the rock’n’roll animal kunde ägna sig åt massage och meditation.

”Alla var rädda för honom. Alla sa att han kunde bli jättearg”, minns Lars-Magnus. ”Men han var hur söt som helst. Att vi klickade beror nog på att jag inte var ett fan. Jag blev bara rädd när han beställde det dyraste vinet på Grand Hotel. Det kostade över 100 000 men hans amerikanska skivbolagsrepresentant tog notan.”

På Yasuragi började Lou och Lars-Magnus att diskutera film. Svensken berättade att en grynig piratkopia av ”Aliens” hade väckt hans intresse för skräck. Han nämnde också att han just köpt director’s cut-versionen på dvd. Lou kände inte till den och lyssnade storögt när Lars-Magnus beskrev scenerna som klippts bort ur originalet.

”Han ville absolut se den. Så vi åkte limousin hem till mig i Gubbängen. Han följde med in i lägenheten medan jag letade rätt på dvd:n. När Lou fått filmen åkte han vidare till hotellet för att se den. Vi satt alltså inte tillsammans och tittade.”

Nästa dag fick Lars-Magnus tillbaka ”Aliens”. Tyvärr hade Lou Reed inte kunnat se den på sin portabla spelare, trots att det var rätt region på dvd-utgåvan. The rock’n’roll animal hade dock inte blivit rasande utan behållit sitt meditativa lugn.

