Fredrik Strage: Jag tänker bara ”hey ho, let´s go” och kan aldrig få nog av Ramones

Jag har slutat tala om ”ikoniska band”. Jag säger hellre ”blankettband”. Det är band som är så intressanta att jag köper coffeetableböcker för att se bilder av formulär, dokument och blanketter ur deras historia. Just nu får jag gåshud av en ”rider” (kravlista som bandet skickar till arrangören) där det står: ”Spelstället ska se till att det inte råder rökförbud, eller andra meningslösa restriktioner, i logen.”

Längre ner på samma papper, i listan över drycker som ska finnas backstage, har någon ringat in ”1 sexpack Tab” och satt dit två frågetecken. Dietläsken Tab fanns inte i Sverige 1980. Det framgår inte om Julius Fritid & Nöjen AB, som arrangerade konserten på Olympen i Lund, lyckades fixa fram den till The Ramones.

Punkpionjärerna ville känna sig som hemma när de turnerade utomlands. De var ointresserade av europeisk matkultur och åt bara hamburgare. Överraskande nog dricker gitarristen Johnny Ramone en Pucko på en bild i den nya boken ”Ramones i Sverige” – och håller i en förpackning från Solna Korv. Bandet äter takeaway före sin spelning i Jarlateatern den 15 maj 1977.

Boken har undertiteln ”Världens första punkband skruvar upp tempot i folkhemmet” och är full av foton, låtlistor, tidningsklipp, intervjuer och konsertaffischer. Jag har läst liknande böcker om hur det gick till när AC/DC, Beatles, Iron Maiden och Kiss kom till Sverige första gången. Som vanligt är en stor del av behållningen att fnissa åt dåtidens kritiker. De flesta har grundinställningen att popmusik är en produkt som skapats av skivbolag för att lura ungdomar.

Ramones får dessutom stå till svars för den spirande punkscenen. Här citeras en artikel i Aftonbladet från september 1976, där punkbandens namn översätts till svenska för att visa hur hemska är: ”De heter Könspistolerna, De Förbannade, Slagsmålet och Vibratörerna. Idolerna heter Skabbråttan, Johnny Rutten och Bög-Skiten.”

Det är oklart vem den sistnämnda var. Det är också oklart vad jag själv skulle ha tyckt om jag varit kritiker på den tiden. Ramones ansågs ju inte vara viktiga på sjuttiotalet. De ansågs knappt ens vara viktiga när de splittrades 1996. De var störiga slashasar. Skräpkultur.

Om ett nutida Ramones-fan reste tillbaka till Jarlateatern 1977, och sa att publiken just bevittnat något epokavgörande, skulle många antagligen reagera som om en epadunkkonnässör zappades hit från 2068 och sa att Fröken Snusks ”Rid mig som en dalahäst” var vår tids viktigaste verk.

Jag vill se fler blanketter. Jag vill se något lika monumentalt som Martin Gores maskinskrivna arbetstillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen, utfärdat 1983, som fanns med i boken ”Depeche Mode i Sverige”. Därför hälsar jag på hemma hos Jan Lagerström, en gång i tiden medlem i punkbandet Badboll, numera basist i coverbandet Ramånes och en av författarna till ”Ramones i Sverige”. Hans lägenhet är proppfull av memorabilia: kontrakt, scheman och backstagepass. Min puls höjs när jag ser en handskriven lapp med gästlistan till Ramones spelning på Brixton Academy i London den 15 juni 1988.

”Stiv Bators +1”, står det. Han var den råttliknande odågan i Dead Boys och Lords of the New Church, som hade en av rockhistoriens råaste röster tills han sommaren 1990 blev påkörd av en bil i Paris och dog. Två år tidigare fick han se sina idoler. Och jag håller i listan som prickades av i dörren.

Det är stort. Det är förmodligen också stört att få en lika massiv kick av en 35 år gammal papperslapp som av musiken. Men jag tänker bara ”hey ho, let's go” och fortsätter bläddra.

