Fredrik Strage: Jag vill ha fest och rock i Borlänge, men får bo på House of Blues Hotel

Första lediga tid att få nytt pass är i november. Polisen har fullt upp med att ducka för gatstenar så jag förstår att de inte hinner hjälpa mig att komma iväg till tyska gothfestivaler. Men jag blir irriterad på att de kriminella nätverk som påstås sälja passtider är så dåliga på marknadsföring. Jag googlar ”förnya pass hos Östberganätverket” och ”Shottaz passexpedition” utan resultat.

Turligt nog lyckas jag boka en ny tid på morgonen den 19 april. Oturligt nog behöver jag ta mig till Borlänge, där jag inte varit sedan Peace & Love-festivalen gick i konkurs. Det finns ställen dit jag hellre skulle åka, men jag påminner mig själv om att Borlänge var den första anhalten på mina föräldrars bröllopsresa sommaren 1972. De åt oxfilé, dansade i Folkets Park och bodde på Scandic Hotel där mamma bäddade med sin faster Esters oanvända brudlakan från Gnarp.

Själv vill jag inte ha romantik i Borlänge. Jag vill ha rock. Jag vill bo på ett ställe som får mig att tänka på lokala storheter som Sator, Mando Diao och Sugarplum Fairy. Efter att gått igenom alla Borlänges hotell bestämmer jag mig för House of Blues Hotel, som ligger vägg i vägg med rockklubben House of Blues.

Jag visste inte att den amerikanska kedjan House of Blues hittat till Sverige. Det mest kända House of Blues låg på Sunset Boulevard i Los Angeles och stängde 2015. Där uppträdde storheter som The Cramps, 2Pac, Guns 'N' Roses och Aretha Franklin. Där arbetade skådespelaren Lana Clarkson kvällen då en av gästerna, Phil Spector, mördade henne. Men den äkta blueskänsla som House of Blues strävade efter infann sig aldrig.

”Även om 'blues' ingår i namnet är vi ett glatt ställe med skön publik/musik. Vi riktar oss mot en 30+publik som gillar livemusik”, skriver House of Blues i Borlänge på sin hemsida. Under de senaste veckorna har man bland annat bokat Thorsten Flinck och Carl Norén, samt coverbanden Svag Dag och Eddie Meduza Lever.

Tyvärr är restaurangen stängd när jag anländer på annandag påsk. Endast House of Blues Hotel har öppet. I huvudlokalens skyltfönster ligger bluesiga föremål som en Gibson-gitarr, en rostig kedja och statyer av svarta jazzmusiker. Hotellets rockdekorationer inskränker sig till att man använt två vinylkonvolut som lampskärmar: soundtracken till ”Dirty dancing” och ”Cabaret”.

”Det är gammalt (byggt 1945) och med en sliten charm”, skriver House of Blues Hotel om sig själva. ”Charm” är kanske inte ett ord som jag skulle använda om mitt rum men det är definitivt slitet. Jag vill ta en dusch men avskräcks av det sekret som ett alienmonster lämnat efter sig kring golvbrunnen. Jag får ett plötsligt behov av frisk luft men klarar inte av att öppna fönstret. ”Hej Fredrik! Tyvärr går det inte att öppna pga att det har gått sönder”, sms:ar hotellchefen.

Jag går en sväng på stan. Dricker öl med Borlängebor som är ledsna över att Brage gjort självmål mot Jönköping och förlorat med 2-1. Sedan går jag tillbaka till House of Blues Hotel och dess tysta, tomma korridorer. För första gången är jag helt ensam på ett hotell. ”You will be lonely, you'll be so lonely you could die”, sjunger Elvis när jag klickar igång en spellista om hotell. ”You can check-out any time you like, but you can never leave”, sjunger Eagles.

Jag ligger vaken halva natten. Hatar mig själv för att jag är otacksam. Tänker på gammelfaster Ester i Gnarp och hennes oanvända brudlakan. Ester som varken fick gifta sig eller bo på hotell. House of Blues Hotel är inget glatt ställe. Men det är blues. Mer blues än något annat jag upplevt. Sprickorna i väggarna blir rynkor i mitt ansikte.

”We are ugly but we have the music”, sjunger Leonard Cohen som om han sett passfotot som jag tar nästa morgon.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage