Fredrik Strage: Jim Steinman byggde katedraler av pop

Det tog lång tid att hitta ett skivbolag som ville ge ut Meat Loafs album ”Bat out of hell”. Köttfärslimpan och hans låtskrivare Jim Steinman bokade otaliga möten med skivbolag där de framförde låtarna på ett piano. Den legendariske musikmagnaten Clive Davis, boss på CBS, var en av många som skakade på huvudet. Men han bjöd i alla fall på några nyttiga tips.

”Mr Steinman, lyssnar ni någonsin på radio?” frågade han. ”Ni verkar nämligen inte förstå vad en poplåt är för något. Tillåt mig förklara.” Clive Davis tog fram ett gult anteckningsblock där han började rita upp strukturen för en poplåt. ”Man börjar med versen som vi kallar A, sedan kommer bryggan, B, som leder till refrängen som vi kallar C. I branschen brukar vi också kalla det en 'hook'. Man kan även ha ett instrumentalt parti, D, som måste leda tillbaka till C, men det är valfritt.”

På papperet stod ”A-B-C-A-B-C-C-C”. Formeln för en hitlåt. Clive Davis rev ut sidan, gav den till Jim Steinman och sa: ”Vad gäller dina låtar så är jag helt vilse när du kommer fram till W.” Efteråt, ute på gatan, blängde Meat Loaf upp mot CBS-kontoret och vrålade: ”Fuck you, Clive!” Jim Steinman tog kritiken med ro. Han var medveten om att hans låtar hade så många byggstenar att alfabetet sällan räckte till. Han staplade refränger på varandra och byggde katedraler av pop som sträckte sig mot en stormig, blixtrande himmel.

Samma måttlöshet genomsyrade hela hans liv. När han gick på restaurang beställde han ALLT på menyn för att inte missa några godsaker. Kollegan Andrew Lloyd Webber mindes hur Jim Steinman en gång checkade in på Dorchester Hotel i London och beställde så mycket från room service att det blev en ”trafikstockning av serveringsvagnar som fick köerna på M5:an runt Birmingham en fredagskväll att verka futtiga”.

Lyssna! Fredrik Strage väljer sina Steinmanfavoriter

2004 fick han en hjärtattack och var tvungen att lära sig prata på nytt. ”Jims hälsa är dålig. Jim kommer aldrig mer att skriva en låt”, sa Meat Loaf om sin partner när de samarbetade för sista gången på albumet ”Braver than we are” 2016. I måndags dog han av njursvikt.

Phil Spector beskrevs ofta som popmusikens Wagner men det var Jim Steinman som gjorde skäl för det epitetet. Han började skriva låtar efter att som tolvåring ha suttit ett helt dygn och lyssnat uteslutande på ”Niebelungens ring” och Jerry Lee Lewis. Hans maximalistiska motto var: ”If you don't go over the top, you don't see what's on the other side.”

”Bat out of hell”, som brukar ligga trea efter Michael Jacksons ”Thriller” och AC/DC:s ”Back in black” på listor över de mest sålda skivorna någonsin, är Steinmans mest kända album. ”Total eclipse of the heart”, balladen som han skrev åt Bonnie Tyler, är hans mest kända låt. Steinman samarbetade med vitt skilda artister som Barbra Streisand och gothbandet Sisters of Mercy. Han skrev musikaler och filmmusik (med två låtar höjde han ”Streets of fire” från b-rulle till klassiker).

Han var det monumentalas mästare. Ändå lät musiken nästan aldrig som symfonirock. Soundet hade en syntetisk krispighet, arrangemangen en rastlös NU-NU-NU-känsla, melodierna en doft av körsbärstuggummi. Han brydde sig inte om det högstämda och formella i den klassiska musiken. Han ville bara suga livskraften ur den, likt vampyrerna som han gärna skrev om, och bli en evig tonåring som sin hjälte Peter Pan.

Syftet med all musik, all kultur, var enligt ett manifest som Steinman skrev i college att ”överväldigas av den rena glansen av vad som finns bortom detta och inte längre vara människa utan ett redskap för det gudomliga, en eldslåga i solen”. Ingen popkompositör har någonsin lyckats med det bättre än Jim Steinman.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage

Läs mer:

Låtskrivaren Jim Steinman är död