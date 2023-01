Fredrik Strage: John Lydon har länge omfamnat allt som är festligt, folkligt och fånigt

I tisdags meddelade John Lydon – känd som Johnny Rotten när han frontade Sex Pistols – att hans band Public Image Ltd ställer upp i den irländska Melodifestivalen den 3 februari.

De flesta har reagerat med förvåning på att punkpionjären vill tävla i Eurovision Song Contest. Han beskrivs som en spjuver som vid 66 års ålder fortfarande vet hur man provocerar. Dessutom verkar han ha hjärtat på rätta stället. Public Image Ltd:s bidrag ”Hawaii” är nämligen en kärlekslåt riktad till hans fru som lider av alzheimer.

Men att John Lydon gillar Eurovision borde inte överraska någon. Han har länge omfamnat allt som är festligt, folkligt och fånigt.

När han härom året intervjuades inför publik fick han alla att stämma upp i allsång till Abbas ”Fernando” – med anledning av att det var Sid Vicious favoritband. Han tjänade miljoner på att göra reklam för smör. Han uttalade sitt stöd för Brexit och Donald Trump (efter att till en början av fördömt båda). Han spydde galla över Danny Boyles briljanta serie ”Pistol”, baserad på gitarristen Steve Jones memoarer. Hans uttalanden framkallar nästan alltid en svår sekundärskam.

Likt många britter tjatar John Lydon om sin arbetarklassbakgrund. Och ja, hans föräldrar var fattiga irländska invandrare. Men de senaste 43 åren har han varit gift med Nora Forster, stenrik arvtagerska till Der Spiegels förra ägare. Lydons gnäll på politisk korrekthet, hans högerpopulistiska flörter och hans nostalgiska vurmande för det gamla England gör att han påminner om Morrissey, en annan brittisk rockikon som gärna koketterar med sina irländska rötter och gillar Eurovision.

”Varför frågade de inte mig?” sa Morrissey efter att England hamnat på en sorglig nittondeplats i Eurovision 2006. BBC kontaktade honom men förhandlingarna ledde ingenstans. Morrissey påstod senare att han skrivit ”I'm throwing my arms around Paris” med tävlingen i åtanke (vilket nog inte ska tas på allvar, han sa en gång detsamma om ”Meat is murder”).

En viktig skillnad mellan Morrisseys och John Lydons intresse för Eurovision är dock att den förra betraktar tävlingen som kitsch medan den senare mest verkar ha dåligt omdöme.

2021 pratade jag med rockjournalisten Nick Kent som spelade gitarr i en tidig upplaga av Sex Pistols (och sparkades av managern Malcolm McLaren som även fick Sid Vicious att attackera honom med en cykelkedja). ”Man kanske inte ska bli förvånad av att han gillar Trump, båda är reality-tv-stjärnor”, sa Nick Kent apropå John Lydon. ”Han har inte gjort något av betydelse på 45 år. Och nu är han bara en arg gammal man.”

Kommentaren var orättvis. John Lydon har inte gjort något av betydelse på 30 år (sedan ”Open up”, en klubbhit med technoduon Leftfield). Public Image Ltd, som han startade 1978, släppte utmärkta skivor hela åttiotalet. Deras gnissliga och nerviga punkfunk har åldrats bättre än Sex Pistols konventionella riff.

Hursomhelst är det decennier sedan de levererade något bra. Därför blir jag chockad av ”Hawaii”: en stillsamt guppande visa med tropiskt vibrerande körer och gitarrer. ”Hawaii, remember me, I remember you”, sjunger han till sin Alzheimersjuka fru. ”Hawaii, you and me, all those good times.” Sången blir som en en serie hastigt bleknande semesterbilder.

John Lydon fick sitt genombrott när han skrek att det inte fanns någon framtid. Nu oroar han sig för att det förflutna ska raderas hos den han älskar. Han har sällan låtit mer övertygande. Det är långt från en typisk Eurovisionlåt, men efter de senaste årens knäppa segrar är det svårt att tala om typiska Eurovisionlåtar.

