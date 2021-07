Fredrik Strage: Kan vi åtminstone få dansa utan tillstånd efter 18 månaders restriktioner?

Jag skulle nog måla lite graffiti i tunnelbanan, gå på illegalt rejv och ta en springnota på Frantzén. Men med tanke på att vem som helst fick lov att göra vad som helst skulle jag i så fall riskera att bli slängd framför ett tåg av SL-vakter, skjuten av rejvkommissionen och få en kniv i ryggen av lyxrestaurangens kökschef. Smartast vore nog att barrikadera sig i en stuga på landet – om den dystopiska filmserien ”The purge” någonsin blev verklighet.

Den första filmen från 2013 var en hyfsad heminvasionsthriller där Ethan Hawke spelar en familjefar som utvecklar säkerhetssystem för bostäder. Hans bransch har fått ett uppsving tack vare den nya traditionen ”the purge” som också minskat fattigdomen och brottsligheten. En natt varje år tillåts folk göra precis vad de vill, även mörda, för att lätta på trycket. ”Ge er ut och gör er till bättre medborgare”, uppmanar myndigheterna. ”Gud vare med er.” Det egentliga syftet med ”the purge” är inte att folk ska få utlopp för sina aggressioner utan att regeringen ska få möjlighet att döda fattiga och hemlösa.

Den simpla men kittlande grundpremissen – att allt är tillåtet en gång om året – har inspirerat fyra uppföljare och en tv-serie som alla överträffar originalet. Ingen annan filmserie har med lika stor framgång speglat kaoset och vansinnet i det moderna USA. I ”The purge” kommer The New Founding Fathers, ett nyfascistiskt parti, till makten 2014 – i verkligheten vann en orange despot presidentvalet två år senare. På affischen till ”The first purge”, den fjärde filmen, syntes en röd keps av den typ som Trump brukade bära. Likt de andra uppföljarna fick den amerikansk premiär i juli nära nationaldagen.

Medan förra filmen hade svarta huvudpersoner skildrar den femte, som just gick upp på bio i Sverige, ett par mexikaner som flyr till USA för att slippa knarkkartellernas våld. Men det blir (spoilervarning) inte bättre på andra sidan muren. ”The forever purge” utvecklar konceptet från de tidigare filmerna på ett lika idiotiskt som oemotståndligt vis: en grupp militanta extremister vägrar sluta mörda när natten tagit slut. ”This is the real purge! The eternal purge!” vrålar de förvirrade patrioterna och fortsätter slakten. För att överleva tvingas amerikaner att fly till Mexico.

Att en auktoritär regim hetsar sina egna anhängare tills kaos bryter ut känns som en tydlig referens till stormningen av amerikanska senaten i januari. Det gör även filmaffischen, som visar en cowboy med buffelhorn på sin hatt och stjärnbaneret målat på sin häst. Men ”The forever purge” var färdig redan i fjol. James DeMonaco, som skrivit manus till alla filmerna, verkar ha sitt finger på USA:s puls.

I ”The purge”-serien är det främst regeringen och rena psykopater som använder högtiden för att dräpa. Alla andra gömmer sig och har uppenbarligen inte tid att ägna sig åt mer vardagliga brott som tjuvjakt, hembränning, fortkörning och skattefusk. Bankrånet i andra säsongen av tv-serien var ett intressant undantag.

Det är svårt att se ”The purge”-filmerna utan att tänka på att vi alla behöver flippa ut efter 18 månader av coronarestriktioner. Inte mörda, alltså, utan leva life, som Lorentz en gång uttryckte det. Härom dagen sa dj:n och artisten Kornél Kovács till DN att han hoppades på ”någon form av kulturell reset” samt ”ett nytt slags laissez faire-paradigm inom dansmusiken”. Varför inte genomföra en kulturell forever purge och för all framtid avskaffa de regler som styr nattlivet? Att lagen om danstillstånd fortfarande existerar 2021 är en skam för Sverige.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage. Till exempel: Till slut är jag redo att hylla midsommarens fina färskpotatis utan ironi