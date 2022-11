Fredrik Strage: Kanske gör intresset för persisk kultur metalbanden extra farliga i Iran

Den lilla luckan i metalldörren drogs undan och en vakt sa: ”Gör dig redo! Du ska avrättas.” 45 minuter senare kom vakten tillbaka och sa: ”Inte i kväll.” Under sina totalt tre månader i Evinfängelset i Teheran levde Nikan Khosravi i ständig skräck. Han dömdes till sex års fängelse för ”propaganda mot staten” och ”förolämpning av det heliga”.

Brottet bestod i att han startat death metal-bandet Confess med sin vän Arash Ilkhani, som fick samma straff. Båda studerade engelska vid Azad-universitetet i Teheran. Båda lyckades fly landet efter att ha överklagat domen. Metalnationen Norge gav dem, passande nog, asyl och där spelade Confess in sitt andra album ”Revenge at all cost” som innehåller ”Evin”, en låt om att sitta i isoleringscell.

Domen skärptes senare till tolv och ett halvt års fängelse plus 74 piskrapp – vilket fick Nikan att utbrista i The Guardian: ”Men för helvete! Vi lever i det 21:a århundradet. 74 piskrapp?!”

Regimen som plågat det persiska folket i 43 år lever förstås inte i det 21:a århundradet utan på medeltiden. Men trots de stränga lagarna har landet en stor metalscen. I Marjane Satrapis seriealbum ”Persepolis”, en av de bästa skildringarna av att leva under islamistiskt förtryck, smyger försäljare i trenchcoat omkring och viskar namnet på sina förbjudna varor: ”Psst! Iron Maiden!” (Satrapi haffas av moralpolisen som undrar varför hon har en Michael Jackson-knapp på sin jacka. Hon lyckas lura i dem att det i själva verket är Malcolm X, en radikal muslim.)

Persiska artister som From The Vastland (som tidigare gick under det norskt klingande namnet Sorg Inkallelse), Arsames, Nazhand och Aras har riskerat sina liv genom att spela mörk och ockult metal. Flera av dem har tvingats lämna Iran. Det har även Haniye Kian (vokalist i det turkiska death metalbandet Desecrate) som kallar sig ”metal goddess of Persia” och har varit en stark röst i den senaste tidens protester.

En annan hårdrockare som engagerat sig är regissören Farbod Ardebili vars kortfilm ”Forbidden to see us scream” handlar om en ung kvinna som frontar ett metalband. De repar i en källare där ett larm utlöses om någon utomstående dyker upp.

En dag föreslår trummisen att de ska arrangera en konsert och själva ringa polisen så att de hamnar i fängelse: ”När vi kommer ut kan vi söka asyl i vilket land som helst. Där kan vi äntligen göra det vi älskar. Vi kommer att vara berömda och fria!” Sångerskan tycker att det är en idiotisk idé. Men när hennes döva lillasyster trakasseras av moralpolisen bestämmer hon sig för att allt är bättre än Iran.

”Forbidden to see us scream” (som går att se gratis på Youtube) spelades in i Teheran under stort hemlighetsmakeri. Farbod Ardebili regisserade via WhatsApp eftersom han flytt till USA och inte vågar besöka sitt gamla hemland. Konsertscenen innebar en stor risk både för filmteamet och statisterna. Om de gripits skulle de kanske ha dömts till fängelse för hädelse – likt Arsames som flydde från Iran under pandemin.

”Vår musik handlar om vår kultur och vår historia”, säger Arsames till sajten Loudwire. ”Men de tror att vi är satanister bara för att vi vrålar högt och spelar snabbt.”

Arsames har hämtat sitt namn från en fornpersisk härskare. De (och From The Vastland) sjunger om demoner i zoroastrisk mytologi. De sjunger om Kyros den store, kungen som på 500-talet före Kristus blev en pionjär för mänskliga rättigheter (den iranske advokaten Shirin Ebadi nämnde honom när hon tog emot Nobels fredspris).

Och kanske är det intresset för persisk kultur som gör metalbanden extra farliga i regimens ögon. De visar att ayatollorna bara är en olycklig parentes i landets stolta historia.

