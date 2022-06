Fredrik Strage: Kissologerna får kickar av att veta allt om bandet som låter tungan styra

Örebrobandet Millencolins sångare Nikola Sarcevic berättade en gång om hur han som barn upptäckte Kiss. Han såg en bild i en tidning och tänkte: ”Det här måste vara porr.” Han hade aldrig hört Kiss. Men han hade hört talas om porr och han visste att det var farligt.

Desto mer om Kiss vet journalisterna Alex Bergdahl och Carl Linnaeus som just gav ut sin tredje bok om bandet: ”Den sista dynastin”. I höstas höll Bergdahl en föreläsning på Zita i Stockholm. Han inledde med att visa ett protokoll från ett möte på bandets managementbolag 1978:

”Som ni ser hade Kiss vid den här tiden börjat investera sin förmögenhet. Under oljekrisen gjorde Jimmy Carter det avdragsgillt att investera i inhemska fossila bränslen. Det här skulle leda till ekonomiska svårigheter för Kiss på åttiotalet när Reagan upphävde lagen och...”

Publiken (medelålders män i Kiss-tröjor) lyssnade andäktigt på revisionsberättelsen. I slutet av föredraget var jag djupt fascinerad av att Kiss 1978 tänkt inkludera Marvelskurken Dr Doom och ett levande lejon i sin show. Jag träffade punkmusikern Inge Johansson som sa att han tyckte att det var ”lite väl överkurs” att, som Alex Bergdahl, besöka kontoret på East 23rd Street där Kiss hade sin första replokal. ”Jag har bara varit utanför och tagit bilder”, sa Inge.

Alex Bergdals och Carl Linnaeus verksamhet brukar kallas kissologi. De har också anklagats för att syssla med ”knappologi” (ett uttryck som myntades av August Strindberg och betyder systematisering av ointressanta fakta) och ”minutiae” (latin för ”obetydliga detaljer”). De gillar båda orden och skriver: ”Vi lever för obetydliga detaljer om Kiss. Bagatellerna är vårt livsblod. Eventuellt finns det en sjukdomsbild gömd i det hela, men att vi är besatta av futiliteter beror på att kickarna är svårare att hitta ju äldre vi blir.”

Explosioner, fyrverkerier och dånande rock'n'roll – det som lockar publiken till Kiss-konserten på Tele2 Arena i morgon – är för de två knappologiska kissologerna inte på långa vägar lika upphetsande som blanketter, protokoll och dokument. Besattheten smittar av sig när man läser ”Den sista dynastin”, en extremt detaljerad genomgång av åren 1979 och 1980 då Kiss med albumen ”Dynasty” och ”Unmasked” försökte göra comeback efter måttligt framgångsrika soloskivor och en katastrofal långfilm.

Författarna lyfter fram en obesjungen hjälte i bandets historia: Peggy Tomarkin, copywriter på reklambyrån Howard Marks Advertising. Hon skrev bakgrundshistorier till medlemmarnas rollfigurer: The Catman (Peter Criss) hade uppfostrats av sabeltandade tigrar i djungeln, The Spaceman (Ace Frehley) kom från en annan planet och behövde speciella magnetskor eftersom han inte var van vid jordens gravitation och The Demon (Gene Simmons) hade inte fötts utan kläckts.

Peggy Tomarkin använde pseudonymen Bob Steele eftersom man inte trodde att fansen skulle uppskatta att en kvinna var inblandad. I ”Den sista dynastin” blir hon för första gången intervjuad. När hon beskriver sexismen på reklambyrån i New York påminner hon om sin fiktiva namne Peggy Olson, copywriter i tv-serien ”Mad men”.

Peggy Tomarkin hjälpte till att göra Kiss till superhjältar. Tack vare henne ser fansen – i alla fall om de kisar – inte The Starchild (Paul Stanley) som en 70-åring som mimar till gammal rock, utan som en medeltida prins som reinkarnerats till odödlig kärleksgud, en generator för otyglad passion.

”Kärlek för båda könen”, skrev Peggy Tomarkin vilket satte fart på rykten om att Paul var bisexuell. ”Han var defintivt inte gay”, säger hon. ”Jag minns när han stoppade ner tungan i halsen på mig så att jag fick gå och tvätta munnen med tvål.”

