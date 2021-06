Fredrik Strage: Kopplingen mellan ungas spellistor och deras garderober är inte lika stark som förr

”Pappa, jag hörde en jättebra låt på Tiktok. Du skulle gilla den. [sjunger] ”They only want you when you're seventeen, when you're 21, you're no fun.”

Att min elvaåriga dotter upptäckt det brittiska electropopbandet Ladytrons ”Seventeen” från 2002 fyller mitt hjärta med stolthet.

”Du är synthare!” utbrister jag.

”Nej”, svarar hon. ”Jag är Y2K, baddie och lite mall goth.”

Trots att hon inte tillåter mig att skaffa Tiktok-konto har jag lärt mig en hel del om stilarna i den populära appen. Y2K är en retrotrend influerad av Britney Spears rosafluffiga nollnolltalslook och baddie är en hiphoppig, men ändå glamourös, estetik som förknippas med rappare som Cardi B och Doja Cat.

Däremot blir jag förvirrad av uttrycket ”mall goth” som jag inte hört sedan det användes som förolämpning kring millennieskiftet. På den tiden kastades det efter svartklädda amerikanska tonåringar som hängde i köpcentrum och ansågs ha ett ytligt förhållande till subkulturen goth.

I Sverige talades sällan om ”mall goths” men när jag intervjuade ett gäng tonåriga gothrockare 2001 var de noga med att ta avstånd från vad de kallade ”mansoniter” – Marilyn Manson-fans som beskylldes för att tramsa till den ursprungliga gothlooken med upp-och-ned-vända kors, platåboots och clownig makeup. Medan de amerikanska mallgotharna shoppade på kedjan Hot Topic, som hade ett enormt utbud av fladdermussmycken, rosa-svartrandiga strumpbyxor och ”A nightmare before Christmas”-accessoarer, gick de svenska mansoniterna till den snarlika butiken Blue Fox i Stockholm.

Båda grupperna lyssnade mindre på traditionell goth som The Cure än på lågpannade metalhybrider som Papa Roach, Mudvayne och Rammstein. Många av dem var också inne på mesig emopop som Fall Out Boy och Jimmy Eat World.

Med andra ord är det kanske lika bra att endast mallgotharnas look fått en renässans på Tiktok – inte deras musik. Kopplingen mellan unga människors spellistor och deras garderober är inte lika stark som den en gång var. Stilarna på Tiktok är också betydligt flyktigare än forna tiders subkulturer. De är inte livsstilar som präglar hela ens tillvaro utan popkulturellt plockgodis.

Möjligen kan detta bli den sista spiken i kistan för den gamla inställningen att det är finare att bry sig om musik än mode. I slutet av sjuttiotalet blev ”modepunkare” ett vanligt skällsord, trots att punken inte skulle ha existerat om det inte vore för Vivienne Westwoods och Malcolm McLarens klädbutik Sex.

”Posör” var motsvarande okvädesord inom hårdrock. Men jag har svårt att komma på en enda person som tillhört en visuell subkultur utan att posera. Därför är det glädjande att ordet dyker upp på @1990smallgoth, det bästa mall-goth-kontot på Instagram, som drivs av en tjej som kallar sig ”nu metal poser princess”. Hon är, ironiskt nog, väldigt lik Henrietta, ett av de kedjerökande gothbarnen som i tv-serien ”South Park” klagar på att alla andra är posörer och i ett avsnitt bränner ner en Hot Topic-butik vars kunder förstör den klassiska gothkulturen.

Det är också besvärligt att använda ”mall goth” som invektiv samtidigt som den amerikanska shopping mall-kulturen utplånas av näthandel. Ungefär som ordet ”goth” har gått från att förknippas med ljus, inom arkitektur, till mörker inom musik och litteratur får ordet ”mall” inte längre amerikaner att tänka på kommersialism utan på undergången.

Tomma köpcentrum blir monument över en svunnen era: kyrkogårdar för konsumtionssamhället. Kan svårmodiga tonåringar hänga på en lämpligare plats?

