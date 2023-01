Fredrik Strage: Lana del Rey låter desperat – och jag älskar hennes historiska melankoli

När fyrverkerierna exploderar över Riddarfjärden blir en väns åttaåriga dotter så rädd att hon skriker: ”ALLA KOMMER ATT DÖ!” En klarsynt nyårshälsning. För vi kommer alla att dö.

Vissa hävdar till och med att vi gör det två gånger. ”En gång när vi drar vårt sista andetag, en andra gång när någon säger vårt namn för allra sista gången”, som psykoterapeuten Irvin Yalom sa. Eller om det var Banksy. Eller Hemingway. Eller egyptierna. Passande nog verkar ingen minnas vem som låg bakom ett klassiskt citat om att glömmas bort.

Om några decennier kanske inte heller någon minns vem som skrev den vackraste låten om oron över att glömmas bort. Och ännu mindre vad den hette. ”Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd” är ju en ganska lång titel – till och med för att vara Lana Del Rey som gav oss ”Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it”.

Tunneln som hon sjunger om ligger i Long Beach i södra Los Angeles och byggdes 1927 så att människor som var på väg till stranden slapp riskera att bli påkörda på Ocean Boulevard. Fyrtio år senare stängdes den och murades igen. Den vackert mosaiksmyckade passagen, som användes av miljoner badsugna människor, blev ett mörkt tomrum under marken. Lana Del Rey frågar sig när hon kommer att gå samma öde till mötes: ”When's it gonna be my turn? Don't forget me.”

I nästa andetag uttrycker hon ett destruktivt bekräftelsebehov: ”Fuck me to death, love me until I love myself.” Raden påminner om hur Lana Del Rey tidigt i karriären sa att hon önskade att hon redan var död, för att kunna ta plats bland de klassiska stjärnor som hon älskade. Förhoppningsvis får denna desperata Lana mer plats på hennes kommande album – som heter likadant som nya låten och ges ut den 10 mars – än den harmoniska mys-Lana som sjöng om att äta glass på förra skivan.

Jag älskar när Lana, eller berättarjaget i hennes låtar, lider av ”en Tennesse Williams-hjältinnas mentalsjuka melankoli”, som Lisa Simpson en gång sa om Bart när han var deprimerad, och på omslaget till nya skivan spelar hon den rollen.

Typsnittet och bilden som pryder ”Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd” påminner nämligen om soundtrack-lp:n till filmen ”This property is condemned” från 1966, baserad på Tennessee Williams pjäs. En passande referens när hon sjunger om ett bortglömt byggnadsverk (filmens svenska titel skulle för övrigt också passa en Lana Del Rey-ballad: ”Min kropp är fördömd”).

Natalie Wood, filmens fördömda skönhet, är inte den enda idol som Lana Del Rey hyllar 2023. I ”Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd” nämner hon en av sina favoritlåtar, Harry Nilssons ”Don't forget me”, och sjunger att hon älskar hur hans röst spricker efter två minuter och fem sekunder: ett ögonblick som de flesta betraktar som tragiskt eftersom han hade förstört sin tjusiga stämma, känd från hitsen ”Everybody's talkin'” och ”Without you”, genom att kröka, knarka och primalterapi-skrika med John Lennon.

Lana Del Rey önskar att hon hade Harry Nilsson som kompis, ”someone to get me by”, och att Lennon satt i baksätet när de kör genom sjuttiotalsnatten. Det är svårt att tänka sig ett mindre lämpligt umgänge för en nykter alkoholist som Lana. Men hon gillar att balansera vid avgrunden.

Och när hon jämför sig själv med en bortglömd tunnel, ett gravvalv som framtidens arkeologer kan upptäcka, gör omfamnandet av det förgängliga, märkligt nog, att hon känns ännu mer betydelsefull – som om hon planerade att bli Kleopatra i en sarkofag, någon vars namn yttras i tusentals år.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage