Fredrik Strage: Lee ”Scratch” Perry var lika fascinerande som sin banbrytande musik

Reinford Hugh Perry – mer känd som Lee Perry, Scratch, Little, The Upsetter, Super Ape, Pipecock Jackxon, President Abraham Perry, Jah Lion, Jah X, Jack The Lightning, Duppy Air Ace Marshall, Doctor Dick, Wondermon, Lord Thunder Black, The Firmament Computer, Tic Tac Teac, Kimble The Nimble, Daniel Dandelion The Lion, The Hebrew King, The Ghost of King Arthur, The Red Ninja, Lord God Muzick och ett oräkneligt antal andra pseudonymer – är död. Själv skulle han nog inte använda det uttrycket utan i stället beskriva döden som att gå vidare till ett högre medvetandeplan. ”Jag vill inte säga att jag är en människa”, sa han till The Guardian 2012. ”Jag tror att jag är en ängel.”

Lee Perry beskrevs ofta som en jamaicansk Phil Spector. Likt den amerikanske demonproducenten fick han studion att bli något mer än en plats där musik spelades in. Studion blev ett instrument. Både Lee Perry och Phil Spector använde ekoeffekter och överdubbning för att skapa underverk. Men där Spectors produktioner sträckte sig mot himlen likt majestätiska katedraler borrade sig Perrys djupt ner i marken för att hämta energi från moder jord. Lee Perry var också, till skillnad från Spector, intresserad av ny teknik och blev en pionjär i sin användning av trummaskiner. Tillsammans med King Tubby uppfann han på sjuttiotalet den jamaicanska genren ”dub” som rensade bort sången ur reggaelåtar och ersatte den med fragmentariska, gåtfulla ljudeffekter. Dub fick ett gigantiskt inflytande på elektroniska stilar som hiphop, triphop, dubstep och drum'n'bass.

I slutet av femtiotalet inledde Lee Perry sin karriär som hjälpreda åt Coxone Dodd, en dj som drev ett av Jamaicas största ”sound systems”, mobila diskotek som spelade amerikansk soul och r'n'b i massiva högtalare. Snart blev Perry talangscout och låtskrivare på Dodds skivbolag Studio One som på sextiotalet gjorde (reggaens föregångare) ska och rocksteady till internationella succéer. Därefter startade han sin egen etikett och bandet The Upsetters. Den egna studion, The Black Ark, öppnade 1973. Där blev han känd för att skapa ett sinnesutvidgande sound med okonventionella metoder. Han använde trädgårdsredskap som slagverk, han baklängesloopade leksaksinstrument, han blåste ganjarök på mastertejperna – och grävde ner dem i rabatten för att välsigna dem med naturens krafter.

Mest känd är Lee Perry för skivorna som han gjorde med Bob Marley & The Wailers. Albumet ”Heart of the Congos”, som han producerade åt vokalgruppen The Congos 1977, brukar dock beskrivas som hans mästerverk. Där möts råmande kor, honungssöta körer och rostigt knaster i reggaelåtar som skimrar likt nebulosor. Strax efter att den skivan spelats in brände Lee Perry ner The Black Ark för att stoppa demonerna som, enligt honom, hade börjat hemsöka studion.

Dubproducenten Adrian Sherwood, en av Lee Perrys lärjungar, jämförde honom en gång med Salvador Dalí eftersom båda var surrealister som gjorde sina liv till konstverk. Lee Perry odlade med stor framgång en excentrisk image. Han bar ofta kungakrona och förvandlade sina intervjuer till rimmade monologer där kosmiska klurigheter blandades med rastafarianska visdomar och rent nonsens. Men under de knasiga kostymerna dolde sig en slipad affärsman. Han ansåg sig ha blivit blåst av skivbolaget Island (vars VD han flera gånger kallade ”vampyr”) och tänkte inte göra om det misstaget. 2001 tjänade han en rejäl slant på att medverka i reklamfilmer för ölmärket Guinness, där han drog paralleller mellan dub och Dublin.

Att Lee Perrys persona var lika fascinerande som hans produktioner bidrog till att han anlitades av artister som The Clash, Beastie Boys och Paul McCartney. När den senare greps med marijuana på Tokyos flygplats 1980 skrev Lee Perry brev till den japanska justitieministern i hopp om att Beatles-stjärnan skulle släppas fri: ”Som skapare av naturens kärlek, ljus, liv och alla saker under solen betraktar jag marijuanans botaniska kraft, och dess vitt erkända förmåga att lugna ner och generera positiva känslor, som ett måste.” För att ge brevet extra tyngd undertecknade han det som Lee ”Scratch” Perry, Pipecock Jackxon, Banana I Pen Ja, Baby Blue Green Star och Nature's Love Defender. Paul McCartney släpptes efter nio dagar.

Av hälsoskäl slutade Lee Perry att röka marijuana när han fyllde 70 (han gjorde te av plantan i stället). Samtidigt övergav han kött och alkohol. Han hyllade broccoli, kål och andra grönsaker som han trodde hade gudomliga krafter. Han såg sig som ett väsen som existerade utanför tid och rum, ungefär som hans musik. Eller som han sa till The Guardian 2012: ”Det här är framtiden som talar! Jag känner den telepatiska kraften! Jag föddes 1936. Nio nio nio, jag bytte aldrig åsikt. Jag har den heta linjen. Varför skulle jag dö? Jag äter inte döda BÄÄÄÄ. Jag äter inte döda MUUUU. Varför skulle jag dö?”