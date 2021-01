Fredrik Strage: Luften har gått ur nazistskämten i kulturen

En gång på ett barnkalas poserade min lillasyster och jag med våra respektive familjer för ett porträtt. Farfar skulle fota barnbarnen och oss nyblivna föräldrar. Vi stod i sovrummet och en vän betraktade oss från köket. Därifrån syntes inte min far. Därför trodde min vän att en annan vän, som också befann sig i sovrummet med en kamera, var på väg att ta bilden.

För att driva med den idylliska familjestämningen marscherade den första vännen rakt in i sovrummet, rakt in i bilden, och heilade med höger hand samtidigt som han formade vänster pekfinger till en liten mustasch under sin näsa. När han insåg att det var min far som fotograferade utbrast han ”nej, förlåt” och sprang i väg – röd om kinderna.

Till saken hör att min heilande vän inte är det minsta högerextrem. Han ville skoja. Men det var fel publik. ”Det är skrämmande att man inte kan ha barnkalas utan att det kommer nazister”, sa min far. ”Jag måste faktiskt säga att jag tycker att det är opassande”, sa min mor. Något av ett understatement. Själv skrattade jag i flera månader åt incidenten.

När en fascist tog plats i Vita huset för fyra år sedan –samtidigt som högerextremism växte sig allt starkare – var nazistskämt inte lika roliga längre. Luften gick ur dem, likt Killinggänget-sketchen där Robert Gustafsson spelar en liten tysk tant som tänker rösta på nazisterna. Den scenen var skojigt skruvad 1999. Sedan Trump blev president har den känts realistisk.

Inom humor och skräck brukade nazism vara en tacksam ingrediens eftersom alla var överens om dess totala ondska. Exempelvis var det roligt när Hitler under namnet Hilter bodde på ett bed & breakfast i en gammal ”Monty Python”-sketch. Eller när Cartman i ett ””South Park-avsnitt klädde ut sig till Hitler på halloween medan alla andra i hans skola var Chewbacca. Men i en värld där amerikanska kongressen, hjärtat av den västerländska demokratin, stormas av nazister känner jag mest vemod när jag nås av nazistnyheter som egentligen borde ha varit skojiga.

Som när den svarte anti-apartheid-aktivisten Adolf Hitler Uunona nyligen vann ett lokalval i Namibia och blev sur över att utländska journalister var så nyfikna på hans namn. (Namibia var en tysk koloni och Adolf Hitler Uunona påstår att hans far bara gillade namnet.) Eller Aftonbladet-krönikan som förra veckan kritiserade kritiken som golfspelaren Annika Sörenstam fick när hon tog emot frihetsmedaljen av Trump, dagen efter att hans supportrar attackerat senaten.

Texten gick ut på att vi inte kan kräva att idrottare ska tacka nej till medaljer bara för att de delas ut av tvivelaktiga personer. Tonen var sporthatande och ironisk. Slutklämmen hann bara ligga på Aftonbladets sajt en kort stund innan den raderades: ”Ursäkta mig, men jag skulle ta emot pris av Hitler.”

De få som hann läsa texten blev rasande. ”Väldigt olämpligt”, konstaterade någon på Twitter. ”Hitler var ju helt vidrig.” Om världen var mindre fascistisk just nu skulle ironin i texten kanske ha fungerat. Nu fick den mig bara att tänka på vilka priser som den tyske diktatorn skulle kunna tänkas dela ut: ”Här för att dela ut Guldbaggen för årets bästa kvinnliga biroll är Adolf Hitler.” ”Grammisen för årets visa/singer-songwriter delas ut av Adolf Hitler.” ”Nu kommer Adolf Hitler att berätta vem som vunnit Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok.”

Hur många skulle tacka och skaka hand med Führern? Vilka skulle ge honom en snabb kindpuss för att undvika att framstå som pk? Jag vill nog inte veta svaret på den frågan.

