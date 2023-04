Fredrik Strage: Många hatar nätets alla fejkade röster men kan ändå inte låta bli att lyssna

I morgon (8/4) har det gått tio år sedan Lana Del Rey uppträdde på Annexet i Stockholm. Jag har inte sett en bättre konsert sedan dess, varken med henne eller någon annan. Vackrast var hennes cover av Nirvanas ”Heart shaped box”: en gnisslig ångestattack som hon draperade i sammet och neon.

Sedan den kvällen har jag velat att hon ska tolka ett annat klassiskt Kurt Cobain-ögonblick: Nirvanas gastkramande version av 1800-talsvisan ”Where did you sleep last night?”, även kallad ”In the pines”, som avslutade deras ”MTV unplugged”-framträdande 1993.

Och nu får jag äntligen höra samma låt med Lana Del Rey. ”I'll shiver the whole night through”, sjunger hon med spöklik och svajig stämma, likt en vålnad på den där mörka platsen bakom tallarna i texten. Produktionen har ett trasigt eko som påminner om bluessångaren Leadbellys 79 år gamla inspelning av samma mordballad – den som för Nirvana var essensen av autentisk musik.

Att Lana låter en aning knastrig beror dock inte på att hon är äkta utan tvärtom på att hennes version av ”Where did you sleep last night?” är helt artificiell. Någon har matat in hennes röst i ett AI-program som kan få henne att sjunga vilken låt som helst.

Lana Del Rey är långt från den enda artist som råkat ut för det här i sociala medier. Ariana Grande sjunger Lady Gaga, Lady Gaga sjunger Rihanna, Rihanna sjunger Ariana Grande och så vidare i något som liknar ett AI-genererat ”Så mycket bättre”. Så kallade ”deep fake”-röster har använts ett bra tag och på sistone blivit så avancerade att fansen till och med kan få Ariana Grande att tolka de asiatiska superstjärnorna Black Pink trots att hon inte talar koreanska.

Många tycker att den fejkade sången är obehaglig men kan inte låta bli att lyssna. ”Jag hatar AI men innan ni slutar med det här, kan någon snälla göra så att Beyoncé sjunger 'Emily' av From First To Last”, twittrar en gothrockare. Housestjärnan David Guetta väckte lika blandade känslor när han nyligen skrev ”tillåt mig att presentera Emin-AI-em” och visade hur han fått rapguden att hylla ”the future rave sound”.

Genom att deepfejka sångröster, autogenerera musik och låta ChatGPT skriva texter går det att skapa nya låtar av vilken artist som helst – så länge man är nöjd med att resultatet bara kombinerar gamla idéer, inte uppfinner något helt nytt. Ungefär som kommersiell pop brukar fungera, med andra ord.

David Guetta har utnämnt AI till ”musikens framtid”. Nick Cave är inte lika entusiastisk. När ett fan mejlade honom en ChatGPT-genererad version av hans rocklyrik beskrev han resultatet som ”ett groteskt hån mot vad det innebär att vara människa” och ett tecken på den annalkande apokalypsen. ”Låtar föds ur lidande”, skriver Nick Cave på sin hemsida. ”De baseras på den komplexa kreativa kampen i oss människor och så vitt jag vet känner inte algoritmer någonting. Data lider inte.”

Samtidigt kan AI-tekniken underlätta för den som vill skilja konstnären från verket. Att Kanye West hör till de mest deepfejkade stjärnorna beror nog inte bara på att hans autotunade röst är lätt att återskapa, utan också på att fansen är trötta på hans komplexa, kreativa kamp. Hellre en artificiell Kanye än ett heilande psykfall.

Häromveckan delade AI-experten Roberto Nickson en falsk Kanye West-låt. Den var omöjlig att skilja från en riktig och bad om ursäkt för hans antisemitiska utfall: ”I attacked a whole religion all because of my ignorance. What was I thinking? That was some bitch shit. I lost Adidas. But I’m still Yeezy.”

Företag som i framtiden vill samarbeta med popstjärnor bör nog – av säkerhetsskäl – välja deras digitala kopior snarare än de bristfälliga originalen av kött och blod.

