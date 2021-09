Fredrik Strage: Med skammens rodnad inser jag att vi dansar till Abbas fulländade retrodisco

Jag ville gå på skogsrejv i sommar. Eller ”open air”, som det heter numera. Helst en illegal utomhusfest långt ute i Nackareservatet där zonkade technofreaks sprattlar mellan tallarna – i harmoni med kosmos, i takt med de trummor som dunkat genom mänsklighetens historia, i protest mot restriktionerna (utan att smitta någon eftersom alla rejvar på tryggt avstånd från varandra, uppsnärjda i sina egna lysergiska sfärer), i dumflummig opposition mot polisen som stormar och stänger partyt när solen går upp.

Men jag fick aldrig någon inbjudan till ett skogsrejv – vilket beror på att mina yngsta och mest dekadenta vänner inte längre är så unga och dekadenta, utan börjar komma upp i min ålder. När sommaren drar sin sista suck åker jag i stället till Bönan, ett stillsamt fiskeläge norr om Gävle.

Doften av rökt lax hänger i den krispiga septemberluften. I marken syns djupa fåror från sensommarens skyfall, då vägen ut hit kollapsade, men nu är allt lugnt. Inte ens fiskmåsarna gör något väsen av sig när vi traskar förbi fyren och går en skogspromenad upp till Lillsjön, som man trots det gulliga namnet inte får bada i eftersom den saknar botten. Havet är däremot grunt. Enorma containerskepp ligger ute till havs och väntar på att lotsas in mellan skären till Gävle hamn.

Mixen av det pastorala och det industriella fyller mig med ett sällsamt lugn. När jag tagit ett bitande kallt dopp upptäcker jag att den tinnitus som jag ådrog mig på en Bolt Thrower-konsert våren 2006 har försvunnit helt. Jag blir så avslappnad att jag inte kollar sociala medier mer än någon gång i timmen.

Kite, mitt svenska favoritband, meddelar att de snart ger ut sin sjunde EP, och illustrerar det med en synth ovanpå en gammal vhs-kopia av Sylvester Stallone-rullen ”Cobra”. Jag skriver en kommentar där jag parafraserar den filmens slogan (”crime is a disease, meet the cure”) och sågar veckans stora musikhändelse: ”Abba is a disease, meet the cure.”

Jag har knappt lyssnat på Abbas nya låtar, men kan inte låta bli att håna den nationalistiska yran. Medan lajksen trillar in, och vi öppnar en flaska chardonnay, frågar jag hur Bönan egentligen fick sitt namn. Beror det på att Gevalia rostar kaffebönor i närheten, att det i kapellet betts många böner för fiskare ute till havs, att det finns tjusiga tjejer (”bönor”) i området eller på att man brukade snickra och täta (”böna”) tunnor för fisk?

Den sista förklaringen verkar mest populär. Sent på kvällen, när solen gått ner och vi efter ytterligare några flaskor vin dansar till gamla Madonna-låtar, förstår jag att Bönan måste vara en referens till hennes producent och mixare Jellybean Benitez.

Holiday! Celebrate! Vi voguear genom natten och plötsligt inser jag, med skammens rodnad på mina kinder, att den fulländade retrodisco som jag rör mig till är Abbas nya ”Don't shut me down”. Vi är bara fyra personer men partykontexten gör att titeln känns politisk: stäng inte av musiken, töm inte dansgolvet, slopa restriktionerna. En begäran som hörsammas några dagar senare.

Med några strålkastare skulle vår lilla fest kanske ha känts som ett rejv. Och när jag går ut för att ta luft upptäcker jag att vi välsignats med universums största ljusrigg: en perfekt stjärnhimmel, ett oändligt diamantströssel, ett open air i ordets rätta bemärkelse.

Stjärnorna skiner så starkt att jag är på väg att ramla baklänges medan Madonna sjunger ”starlight, star bright” och allt pulserar i harmoni med kosmos.

