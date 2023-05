Fredrik Strage: Mest lyssnat på Spotify säger inte mycket om vilken musik som överlever bruset

Logga in

I sin nya singel ”Robert Johnson”, döpt efter bluesmusikern som sägs ha sålt sin själ till djävulen, sjunger brödraduon Junior Brielle om saker de själva gjort för framgång: ”Jag lånade tusen spänn till Swingfly, för Jocke skulle höra våran låt.”

Gabriel Röhdin säger att han sent en kväll, när han var på Storsjöyran 2015, blev uppringd av rapparen Swingfly – känd från några av Teddybears största hitlåtar. Swingfly ville låna pengar. Gabriel frågade om han inte kunde låna av Jocke Åhlund i Teddybears i stället. Swingfly kontrade med att han i gengäld skulle spela upp bröderna Röhdins musik för Jocke Åhlund som kunde få fart på deras karriär. Gabriel förde över en tusenlapp och har inte hört något från Swingfly (eller Jocke) sedan dess.

Med tanke på hur bra det gått för Junior Brielle behöver Swingfly kanske inte ha bråttom med att betala tillbaka pengarna (som han inte har något minne av att han lånade). Swingfly gav dem i alla fall en perfekt öppningsrad och nu är de rockstjärnor. Men när jag läser forskaren Daniel Johanssons rapport om vad svenska artister tjänar på Spotify inser jag att bröderna Röhdin, trots hajpen, ligger en bit efter sin låntagares strömningsintäkter. På listan som Daniel Johansson sammanställt över de 2 000 mest spelade svenskarna hamnar Junior Brielle på 1 911:e plats och Swingfly på 905:e.

”Revenue distribution from music streaming. A quantative analysis of Swedish artists on Spotify” publiceras av norska Høgskolen i Innlandet och presenteras i tidningen Musikindustrin. Syftet är att ge en exakt bild av världens största strömningstjänst. ”Även om många har haft en 'känsla' för hur det har sett ut på Spotify, vilka artister som har strömmats mest, har det egentligen inte funnits någon empiri”, skriver Daniel Johansson.

Att Avicii blir överlägsen etta är förstås inte så konstigt, ej heller att Zara Larsson ligger tvåa, men att Tove Lo kniper tredjeplatsen (före Abba som gjort comeback) får mig att höja ett ögonbryn. Likaså att de turnéaktuella Gyllene Tider (118:e plats) och Carola (110:e) hamnar strax intill de just nu inte särskilt omtalade rapparna Dr Alban (114:e) och Elliphant (108:e). Men listan visar vilka artister som faktiskt strömmas och det beror mer på vem som hamnar på Spotifys spellistor – eller, likt Dr Alban och Elliphant, har en internationell karriär – än på vem som säljer konsertbiljetter i Sverige.

På plats 2 000 ligger Christer Sandelin som soloartist – inte som exekutiv producent till enorma mängder hissmusik som skapats på uppdrag av Spotify och inkluderas på deras listor för meditation. Hans bolag Chillmi har, likt konkurrenterna Epidemic Sound och Firefly Entertainment, försett Spotify med tusentals låtar i genrerna ”ambient/new age”.

DN avslöjade i fjol att det meditativa bruset i många fall produceras anonymt för dumpade priser i utbyte mot att musikerna, eller vad man ska kalla dem för, hamnar högt på Spotifys listor. Daniel Johansson visar hur en ”artist” som skapat rent brus (med mindre verkshöjd än vågskvalp) fått 2,1 miljarder strömningar och dragit in mer pengar än Anne Sofie von Otter, Olle Ljungström, Wannadies, Entombed, Georg Riedel, Bob Hund, Joel Alme, Lisa Miskovsky, Lasse Berghagen och 23 andra etablerade namn tillsammans.

”Lite enkelt uppladdat brus estimeras alltså ha haft ett större ekonomiskt värde än de samlade katalogerna för alla dessa artister, som ger och har gett så oerhört mycket kulturellt värde till fans och samhället. Är det verkligen OK?” frågar sig Daniel Johansson.

Mitt svenska favoritband Kite ligger på plats 1 056. Det känns lite deppigt tills jag noterar vem som är nummer 1 055: Evert Taube. Kanske ett tecken på att deras låtar kommer att överleva lika länge som hans. Långt efter att hissmusiken tystnat.

