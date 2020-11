Fredrik Strage: När vi inte får ses eller gå på konsert köper vi sexleksaker som aldrig förr

Uppsalas slogan är ”tillväxt varje dag sedan 1286” men under pandemin har bara en del av detaljhandeln klarat sig riktigt bra. ”Män i Uppsala köper lösvaginor som aldrig förr”, skrev UNT i måndags. Det var andra gången i år som det kom en rapport om Uppsalabornas ökade konsumtion av sexleksaker. Redan i våras sa butiken Lustgårdens ägare till Aftonbladet att det var en strykande åtgång på artificiella snippor: ”Om vi sålde en lösvagina om dagen vid samma tid förra året kan vi sälja tio stycken nu.”

Inte bara i Uppsala verkar bristen på mänsklig kontakt ha lett till ökad försäljning av porriga prylar. Nätbutiken Lovebuddy.se redovisade i april en ökning med 515 procent jämfört med samma period i fjol. Cosmopolitan rapporterade att det på en månad sålts över en miljon massagestavar i USA och i Nya Zeeland, vars covid-19-hantering hyllats internationellt, tripplade varuhuskedjan Adult Toy Megastore sin omsättning.

Efterfrågan lär inte minska efter de nya restriktionerna. Sexsvultna svenskar informerades nyligen av statsministern om att det inte är okej att bjuda åtta vänner på middag, så en orgie med lika många är inte ens värt att tänka på.

Påpassligt nog har popstjärnan Lily Allen just lanserat sin egen vibrator. Den heter Liberty och tillverkas av det tyska företaget Womanizer, vars produkter hon härom året hyllade i sin självbiografi ”My thoughts exactly”. I boken chockade den tämligen dekadenta stjärnan sina fans genom att avslöja att hon inte upplevde en orgasm förrän hon var 29. Hon fejkade sådana i åratal och var ganska nöjd med det tills hon en dag tänkte: ”Det är kanske dags att jag tar reda på vad min vagina egentligen går för. Den har gett mig barn. Den har haft en massa sex. Den måste gå att använda till något mer.” Tack vare tysk teknologi blev hon äntligen tillfredsställd.

Lily Allen är förstås inte den första musiker som säljer sexhjälpmedel. Häradsbetäckarna Mötley Crüe lanserade för fyra år sedan åtta olika massagestavar med namn som Too fast for love 10 function vibrator och Shout at the devil 7 function vibrator. Motörhead, som redan 1977 döpte en låt till ”Vibrator”, har också släppt en dildokollektion. Det samma gjorde Rammstein som i deluxeutgåvan av albumet ”Liebe ist für alle da” inkluderade rosa avgjutningar av medlemmarnas lemmar.

Svenska metalbandet Ghost hakade på trenden ett par år senare med boxen ”Phallus mortuus ritual” där det fanns vibratorer formade som den påveklädda sångaren Papa Emeritus II – perfekt för fans som ville återskapa ”let Jesus fuck you”-scenen i ”Exorcisten”.

Många artister tycker nog att den här typen av produkter är lite vulgära men nu när det inte ens går att göra mindre företagsgig för 50 personer kan de behöva ompröva sin inställning. Det finns uppenbarligen pengar att tjäna på sexleksaker (än så länge har inga musiker lanserat sina egna lösvaginor) och det kan vara klokt att hoppa på tåget innan någon annan gör det åt en.

2012 lanserade företaget Doc Johnson den icke-auktoriserade dildoserien Rock star vibes där alla modeller hade ett litet nitbälte och namn som Patti, Janis, Tina, Joni och Stevie. ”Just because they are a smaller instrument doesn't mean you won't scream just as loud”, stod det i reklamen.

Att marknadsföra en officiell dildo är hur som helst inte lika förnedrande som att tjäna ynka 35.000 kronor på en miljon Spotifyspelningar. Och den intimitet som många artister säger sig sakna från mötet med publiken kanske går att ersätta på det här viset?

