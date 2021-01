Fredrik Strage: Nu finns chansen att minska James Bonds klimatavtryck

Den 25:e James Bond-filmen heter ”No time to die” och har på grund av pandemin fått sin premiär framflyttad fyra gånger. När, eller rättare sagt om, den går upp på bio i oktober har det gått sex år sedan föregångaren ”Spectre”. Det är lika länge som det hittills längsta glappet i serien: det mellan ”License to kill” (Timothy Daltons sista film som James Bond) och ”Goldeneye” (Pierce Brosnans första).

James Bond är näst efter Marvels superhjältesaga, ”Star wars” och Harry Potter världens mest inkomstbringande filmserie. Det är också den äldsta: ”Dr No”, den första filmen, kom redan 1962.

En budget på cirka 250 miljoner dollar gör ”No time to die” till den dyraste Bond-filmen någonsin. Förhandlingarna om att distribuera den via strömningstjänster i stället för biografer strandade eftersom ingen var villig att betala de 600 miljoner dollar som filmbolaget bad om.

Covid-19-förseningarna har också lett till problem med produktplaceringen. The Sun rapporterade i veckan att företag som försett James Bond med prylar i ”No time to die” kräver att vissa scener görs om eftersom grejerna hunnit bli gamla. ”Alla vet att James Bond alltid har den senaste utrustningen”, säger en anonym källa till tidningen. ”Men när filmen får premiär kommer det att se ut som om Daniel Craig och de andra har prylar som funnits ute i handeln i evigheter.”

I ”No time to die” produktplaceras bland annat Adidas-skor, Omega-klockor och Nokia-mobiler. Det senare företaget gjorde i fjol en reklamfilm där James Bonds nya agentkollega Nomi använder en Nokia 8.3 under en farlig operation. ”Varje agent behöver en partner”, sa reklamen om mobilen. ”Det spelar ingen roll om ditt mål är att rädda världen, eller bara boka lunch.”

Företag vill att deras nya produkter, inte gamla varor, ska synas på bio. Samtidigt finns här en chans att göra James Bond till en mer miljövänlig hjälte. Om han inte behöver byta mobil, klocka och gympadojor en gång om året så kanske inte vi heller behöver göra det. Att minska 007:s klimatavtryck skulle vara lika modernt som att i nästa film ge honom ett annat kön eller en annan hudfärg, vilket diskuterats de senaste åren.

Möjligen skulle det också få mig att känna lite mer entusiasm inför hans äventyr. Min pepp inför den nya filmen är minimal. Kanske för att titeln ”No time to die” är så tråkig att jag hela tiden glömmer den (eller blandar ihop den med de tidigare filmerna ”Tomorrow never dies” och ”Die another day”). Kanske för att Jason Bourne gjorde James Blond överflödig redan kring millennieskiftet.

Den enda riktigt bra idé som jag hört till en ny Bond-film var den som Quentin Tarantino presenterade för Pierce Brosnan under ett martinimarinerat möte för snart 20 år sedan. Tarantino ville göra en Bond-film som utspelade sig på femtio- eller sextiotalet, han ville göra sin favoritroman ”Casino royal” och han ville göra den i svartvitt med Pierce Brosnan. Filmbolaget nappade inte, men lyssnade kanske ändå lite på regissören eftersom Daniel Craigs debut blev just ”Casino royal” (vars första minuter var svartvita).

Tarantino har sagt att han bara ska spela in tio filmer och det vore synd om han slösade bort sin svanesång på James Bond-serien (eller på ”Star trek”, som han också visat intresse för). Men om ”No time to die”-premiären flyttas fram i några år till kanske tekniken hinner bli så avancerad att en artificiell intelligens som tränats att skriva Tarantino-manus kan förbättra storyn, samtidigt som en deep fake-version av Pierce Brosnan ersätter Daniel Craig.

Just nu känns ett biobesök lika overkligt som den osynliga bilen i ”Die another day”.

