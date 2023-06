Fredrik Strage: Plötsligt står jag där och viftar med den blågula fanan

Logga in

Logga in

6/6 1983. Nationaldagen uppfinns av flaggviftare som inte är nöjda med Svenska flaggans dag och inte tycker att midsommarafton är tillräckligt högljudd. Som tioåring har jag ingen aning om det men känner mig ändå patriotisk den 6 juni eftersom James Bond-filmen ”Octopussy” har premiär och inkluderar hela tre svenska Bondbrudar.

6/6 2002. DN:s fredagsbilaga På stan har fest på Riche. Mitt under partyt rullar kungen och Silvia förbi på Birger Jarlsgatan i en vagn. Som på ett givet kommando börjar alla gäster, inklusive kulturredaktionens marxister, att vinka glatt till kungaparet som vinkar tillbaka. Jag tänker på något som Morrissey sa apropå britternas Diana-dyrkan: ”Det här var det slutgiltiga beviset för att det skulle räcka med en fingerknäppning för att hela England skulle marschera ut i krig.”

6/6 2003. Sveriges största rockband firar nationaldagen på Stockholms stadion. Fansen klär sig i vitt. Kent sjunger balladen ”Sverige” som uttrycker en lågmäld fosterlandskärlek och hälsar alla välkomna till vårt land. Jag avskyr låten och skriver i DN att det är sektmöte i Ku Klux Kent.

6/6 2006. The nationaldag of the beast. Går på bio och ser nyinspelningen av ”The omen”. Stämningen är förmodligen mer ondskefull på stadion där tiotusentals patrioter firar med antikrist... förlåt, Robert Wells.

6/6 2014. Genomlider nationaldagen på Sweden Rock. Hårdrockare skrålar ”Du gamla du fria” på campingen. Snus och saliv sprutar i raden ”jag vill leva, jag vill dö i Norden” och en punkare som går förbi skriker: ”Men dö då för helvete!” Det är ändå en mindre patetisk version av nationalsången än den som Max Martin och Zlatan gör i en Volvo-reklam.

6/6 2022. Funderar på om patrotism verkligen är ”mänsklighetens barnsjukdom”, som Albert Einstein sa. Det är ju tack vare kärleken till sitt land som ukrainarna lyckas hålla stånd mot Ryssland. Dessutom uppskattar jag amerikanskt flaggviftande, i alla fall i Lana Del Reys videor, och jag går gärna med min EU-handduk till stranden. På nationaldagen testar jag därför att duka med blågula servetter.

6/6 2023. Oroar mig över att regeringen inte ska lyckas suga tillräckligt mycket osmansk dolme för att få in oss i Nato. Om ryssen kommer är det bäst att jag boostar min patriotism lite grann. Därför firar jag för första gången nationaldagen ordentligt. Drar på mig en vikinga-t-shirt vars högerextrema vibbar jag dämpar med ett luddigt, blågult pannband som säger ”HEJA” med Kexchoklad-typsnittet. (Jag må vara en hård nordman men jag är också go’ och glad.)

Sedan åker jag till Hagaparken där jag lyssnar på Operans försommarkonsert. Träffar syntharen, författaren och liberalen Johan Norberg som säger att vi i stället för att fira despoten Gustav Vasa borde skåla för greve Georg Adlersparre som den 6 juni 1809 såg till att Sverige fick en mer demokratisk regeringsform.

Likt mig var Johan Norberg länge skeptisk mot nationalism. En gång i början av nittiotalet brände han till och med den svenska flaggan när han som anarkoliberal lierade sig med vänstern i kampen mot heilande skinnskallar i Kungsträdgården. (”Jag förklarade givetvis för vänsteraktivisterna att flaggan representerade socialdemokratin och den svenska välfärdsstaten.”)

Min bild av nationaldagen som någon sorts SD-karneval får sig en törn när jag upptäcker att alla som firar den inte har grisrosa hudfärg. Tvärtom känns festen som ett underverk av mångfald – särskilt jämförd med blekansiktena-drar-från-stan-högtiden midsommarafton. När alla stämmer upp i nationalsången tar jag i för kung och fosterland.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage