Fredrik Strage: Putin gör en krigsdans i ”South Park”

Hösten 2017 arrangerades en kalla kriget-fest på Armémuseum i Stockholm. Berlinmuren återskapades med taggtråd, vakttorn och DDR-vakter i ridstövlar. På ena sidan rådde misär och kommunism, på den andra skuttade gympingbrudar omkring i tajts och rosa benvärmare.

En grupp arbetare i heltäckande skyddsdräkter var i full färd med att sanera efter en radioaktiv katastrof. På dansgolvet viftade ett gäng med stjärnbaneret och ett annat med den sovjetiska flaggan. Men inga slagsmål bröt ut. Alla var upptagna med att skälla på mig som var dj.

Armémuseum hade bett mig att spela ”kalla kriget-musik”, vilket jag tolkade som att låtarna skulle illustrera skräcken över att utplånas i kärnvapenkrig. Därför var exempelvis Mob 47:s ”Kärnvapenattack”, Sisters of Mercys ”Dominion” och Metallicas ”Fight fire with fire” självklara. För att inte tala om Iron Maidens domedagsbanger ”Two minutes to midnight”.

Men gästerna ville bara höra sorglösa 80-talshittar som legat på Trackslistan. Pöbeln lugnade inte ner sig förrän jag tryckte i gång ett gäng låtar från den bästa kalla kriget-skivan: Frankie Goes To Hollywoods ”Welcome to the pleasure dome” som var lika extatisk som apokalyptisk. Jag spelade också ett par autentiska radiomeddelanden om hur man överlever en atombombsexplosion (”duck and cover”). Det blev en stökig och snurrig nostalgifest.

Jag hade inte kunnat föreställa mig att kärnvapenhotet bara fem år senare skulle bli så verkligt att folk hamstrar jodtabletter och tar reda på var närmsta skyddsrum ligger. Märkligt nog känns kriget fortfarande nostalgiskt. Det är som om den ryska björnen, besten från öst, har rebootats för 2020-talet, likt psykopaten i en nyinspelning av en 80-talistisk slasherfilm. Putin fyller mig med samma välbekanta fasa som Jason.

Till skillnad från en mer diffus och långsam undergång som klimatuppvärmningen så vet vi exakt hur den nukleära förintelsen ser ut: ”en enorm explosion, ett bländande sken”, för att citera Mob-47, sedan en eldstorm, en chockvåg och ett moln av stoft som skymmer solen i decennier.

Nostalgi var temat också när ”South Park” förra veckan blev den första tv-serien att kommentera kriget. Avsnittet ”Back to the cold war” handlar om hur det ryska hotet får den grånande skolkuratorn Mr Mackey att leva upp. Han tar på sig en pianoslips, arrangerar ”duck and cover”-övningar inför bombräderna, beställer en klassuppsättning av Ryssland-invaderar-filmen ”Red dawn” (på vhs) och hackar Pentagon med en antik hemdator, som i filmen ”Wargames”, för att spä på konflikten.

Samtidigt i Kreml längtar Putin tillbaka till det sovjetiska imperiet. ”Han har varit sorgset nostalgisk på sistone”, säger medarbetarna när de knackar på till rummet där diktatorn dansar i bar överkopp till Frankie Goes To Hollywoods krigshymn ”Two tribes”.

Putin och Mackey lugnar inte ner sig förrän den senares mor påpekar att man inte ska glorifiera det förflutna bara för att man blir gammal: ”När en mans pillesnopp slutar att fungera så är det lätt hänt att han stänger in sig på sitt rum och börjar leka krig igen.”

Nostalgin inför en svunnen era – och längtan efter att återupprätta det som gått förlorat – är en viktig ingrediens i fascism. Kanske beror inte alla krig på det manliga klimakteriet, men i en bättre värld skulle Putin ha lämnat Ukraina i fred och bara låst in sig på sitt rum och spelat ”Call of duty”.

