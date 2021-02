Fredrik Strage: Sångaren och författaren som väcker helig vrede och stoppas

Härom året delade Nergal, sångare i det polska black metal-bandet Behemoth, en bild av jungfru Maria på Instagram. Hennes ansikte var täckt av hans sko. Enligt paragraf 196 i den polska lagboken är det inte tillåtet att trampa på målningar av Jesus mor. I veckan dömdes Adam Darski, som Nergal egentligen heter, till böter plus rättegångskostnader för att ha ”sårat religiösa känslor”.

Nergal åtalades för hädelse redan 2007 efter att ha rivit sidor ur Bibeln och kallat katolska kyrkan för ”den mest mordiska sekten på planeten”. Tio år senare anklagades han för att ha hånat Polens statsvapen eftersom Behemoth sålde tröjor med en snarlik örn. Hans kamp mot den polska nationalkonservatismen skildras i den svenska filmaren Claudio Marinos nya dokumentär ”Adam the apostate”.

En annan av mina favoriter, den brittiska skribenten Julie Burchill, har också väckt helig vrede på sistone. Hon och Nergal skulle förmodligen inte komma så bra överens eftersom han växte upp bakom järnridån medan hon långt in på tvåtusentalet koketterade med sin kommunism.

När hon för fyra år sedan äntligen tog avstånd från Josef Stalin påpekade hon att hennes kärlek till diktatorn mest varit ett sätt för henne att imponera på sin vänstervridne far. Som rockjournalist i sjuttiotalets London präglade ideologin hennes liv. ”Jag pussas inte. Jag är stalinist”, kunde hon säga. ”Men du hade precis sex med mig!” protesterade hennes partner. ”Det skulle ha varit borgerligt att inte ha det”, sa hon.

Hur vrickade Julie Burchills åsikter än varit har hon nästan alltid imponerat som skribent. De senaste tio åren har hon dock, likt Morrissey, framstått mer och mer som ett stingsligt högerspöke. När hon för sju år sedan anklagades för transfobi efter en krönika blev hon så sur på reaktionerna att hon började skriva boken ”Welcome to the woke trials: How #identity killed progressive politics”.

Den skulle ha getts ut i vår men stoppades av förlaget efter att Julie Burchill bråkat på Twitter med journalisten Ash Sarkar. Den senare rasade mot en text ur The Spectator där redaktören Ron Liddle skrev att anledningen till att han inte blivit lärare var att han inte hade kunnat avhålla sig från att ligga med eleverna. Julie Burchill svarade att Ash Sarkar som muslim inte borde ha problem med pedofiler eftersom en av profeten Muhammeds fruar knappt tappat mjölktänderna när hon giftes bort.

Burchill borde veta bättre än att applicera vår sexualmoral på människor som levde för 1 400 år sedan. Muhammed var inte mer pedofil än alla de europeiska kungar som gift sig med barn genom historien. Till saken hör dock att hon älskar att anklaga mäktiga män för att vara pedofiler. John Lennon, David Bowie och Bill Wyman är bara några som råkat illa ut i hennes krönikor.

I stället för att påpeka vad som var fel i Burchills kommentarer skrev hennes förlag att de ”gick över gränsen vad gäller ras och religion” och var ”oförsvarbara ur en moralisk och intellektuell synvinkel”. Burchill hade sårat religiösa känslor, men eftersom hon hånat islam blev hon också anklagad för rasism. Så förlaget ställde, ironiskt nog, in en bok om så kallad cancel-kultur.

Nu får vi förmodligen vänta lika länge på ”Welcome to the woke trials” som på Behemoths 30-årsjubileumsturné (om pandemin tillåter ska bandet spela i Stockholm i november). Antagligen hade Julie Burchill klarat sig lindrigare om hon, likt Nergal, attackerat kristendomen. Att Gud låg med jungfru Maria när hon knappt kommit i puberteten gör honom kanske inte till pedofil. Men han utnyttjade definitivt sin maktställning på ett patriarkalt vis.

