Fredrik Strage: Sisters of Mercy blev soundtracket till syndafloden i vår lägenhet

Min flickväns katt vaknar ur en dröm om det forntida Egypten där han dyrkas som en gud. Cat Stevens, som han heter, konstaterar besviket att han fortfarande befinner sig i en fyra i Frösunda.

Det är söndagen den 20 februari och han tassar ut i vardagsrummet, klöser lite förstrött på soffan och lyssnar på smält snö som droppar mot fönsterblecket. Eller vänta, droppandet kommer från köket. Cat Stevens tar ett språng upp på matbordet och får syn på en mörk fläck i taket. Från den faller vattendroppar ner i en allt större pöl på parketten.

”Om jag var hund skulle jag väcka människorna nu”, tänker Cat Stevens. ”Men jag är katt. Jag har integritet.” Han sitter kvar på bordet och stirrar på pölen som snart täcker hela köksgolvet. En timme senare väcks min flickvän av droppandet. Hon ropar på mig och snart står jag på en stol med en tillbringare, och försöker fånga upp vatten, medan hon torkar golvet med en mopp.

Hon ringer grannen som bor ovanpå. Inget svar. När det börjar forsa ner i sovrummet, vardagsrummet och hallen ekar en gammal gothlåt i mitt huvud: ”And her hallway moves like the ocean moves. And her hallway moves like the sea. /.../ When the water comes rushing in.” The Sisters of Mercys ”Flood II”, från albumet ”Floodland”, verkar handla om den här morgonen.

Det unket doftande regnet från taket upphör inte förrän en låssmed tar sig in i lägenheten över oss. Där liknar det en plaskdamm. Någon har kommit hem sent på kvällen, tagit en dusch och glömt stänga av kranen. Skadorna är så omfattande att tre lägenheter måste totalrenoveras. Cat Stevens, min tjej och hennes två barn blir tvungna att flytta. Den misantropiska kissemissen vantrivs i evakueringslägenheten och gnyr på nätterna. ”Skyll dig själv”, säger jag. ”Jag ska klösa ut dina ögon”, mjauar han.

Fyra dagar senare börjar Ryssland att bomba Ukraina. Sisters of Mercy ekar genom huvudet igen: ”Mother Russia, Mother Russia, Mother Russia rain down down down.” Jag vet inte om låten ”Dominion” på ”Floodland” refererar till Tjernobyl-olyckan eller kärnvapenkrig, men den fångar den apokalyptiska atmosfären lika väl nu som när albumet gavs ut 1987. Min flickvän, som talar ryska och har bott flera år i Moskva, blir bedrövad av kriget. Vänner som hon känt sedan nittiotalet anklagar henne för att låta sig luras av västlig propaganda när hon delar Putin-kritiska länkar.

Samtidigt gör kriget att hennes egna problem, de oändliga samtalen till försäkringsbolaget, känns futtiga och hanterbara. Hon donerar pengar till Ukraina och rycker in som tolk åt nyanlända flyktingar. Bland annat åt en kvinna som flytt med sina två barn, så hastigt att de inte hann packa en enda väska.

Kvinnan längtar hem till sitt lilla hus som bestod av ett vardagsrum med sovalkov plus ett litet kök – och saknade toalett. När min tjej redogör för sin boendesituation får hon en deltagande blick av den nyanlända, men inte på grund av vattenskadan. ”Jag skulle aldrig kunna bo i lägenhet”, säger hon.

Att någon behåller sin stolthet mitt i en ofattbar tragedi, och inte låter sina bostadspreferenser rubbas av terrorn, är inspirerande. Förhoppningsvis kan jag vara lika cool när framtida katastrofer drabbar oss: betydligt större översvämningar som inte orsakas av en utan åtta miljarder grannar.

Cat Stevens ger mig en blick som säger: ”Ni ska dö, katterna ska härska.” Han är nöjd för just i dag flyttar han tillbaka till den nyrenoverade fyran i Frösunda, exakt tre månader efter översvämningen och märkligt nog samma dag som The Sisters of Mercy kommer till Stockholm för att sjunga om syndafloden.

