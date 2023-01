Fredrik Strage: Skatt Bros gjorde ett syndigt mästerverk men blev aldrig superstjärnor som Kiss

Så vitt jag vet har det bara hänt tre gånger förut: 1. När seriemördaren Buffalo Bill strippar framför spegeln till Q Lazzarus ”Goodbye horses” i ”När lammen tystnar”. 2. När bankrånaren Mr Blonde skär örat av en polis samtidigt som han steppar till Stealers Wheels ”Stuck in the middle with you” i ”Reservoir dogs”. 3. När den psyksjuka partyclownen dansar nerför en blöt trappa till Gary Glitters ”Rock'n'roll (part 2)” i ”Joker”.

Och nu har det hänt igen: en otäck filmskurk har lyckats bli ännu otäckare genom att uttrycka sig själv med dans. Den bioaktuella ”M3GAN” handlar om en föräldralös flicka som blir bästis med en robot: M3GAN, vars namn står för Model 3 Generative Android. Den konstgjorda kompisen säger att hon aldrig kommer att låta någon skada flickan.

Dessvärre har programmerarna glömt att utrusta M3GAN med en värdegrund så snart dör folk till höger och vänster. I en oförglömlig scen löper den onda dockan amok på ett techföretag. I sin pimpinetta knytblusklänning marscherar hon genom en korridor, rycker loss bladet från en pappersgiljotin och rejvar loss till Skatt Bros ”Walk the night”.

Genom att inkludera den obskyra klubblåten sällar sig regissören Gerard Johnstone till de filmare som, likt Martin Scorsese och Quentin Tarantino, borde överväga en parallell karriär som dj. Skatt Bros lanserades 1979 av Casablanca Records, skivbolaget som haft enorma framgångar med Kiss och Village People. Tanken var att Skatt Bros skulle vara mer vågade, och något rockigare, än den sistnämnda gruppen – som till mångas förvåning lyckats göra bred familjeunderhållning av underjordisk gaykultur.

Skatt Bros valde således ett bandnamn som gav associationer både till en vokalteknik och till en badrumsfetisch. På sitt debutalbum ”Strange spirits” sjöng de om sexuellt frisinnade cowboys och lastbilschaufförer. På omslaget poserade medlemmarna i en läderbar (fyra av sex såg ut att ha hoppat ut ur en Tom of Finland-teckning).

Skatt Bros gjorde porrig discorock med maffiga refränger och souliga stråkar. Medan Village Peoples ”YMCA” var en beslöjad hyllning till anonymt sex rådde det ingen tvekan om vad Skatt Bros menade med rader som: ”He's got a rod beneath his coat, he's gonna ram right down your throat.”

Skatt Bros leddes av Sean Delaney, en kompositör, koreograf och kostymör som i början av sjuttiotalet också var pojkvän till Kiss manager Bill Aucoin. När de sminkade monsterrockarna bildades hade han stor betydelse för deras visuella framtoning. Han färgade deras hår blåsvart, för att glänsa mer i strålkastarna, han fixade rabatt i sexbutiken Pleasure Chest där Kiss köpte S&M-kläder (Paul Stanley fick en läderkorsett som gjorde honom smalare) och han såg till att de rörde sig synkroniserat på scen.

Enligt Kiss-experterna Carl Linnaeus och Alex Bergdahls bok ”Partners in crime vol II” ville han att bandets rörelser skulle vara ”en fysisk representation av en musikalisk framstormande orgasm”.

Sean Delaney hjälpte till att göra Kiss till superstjärnor men lyckades inte bli en själv. Skatt Bros var, som Paul Stanley senare uttryckte det, ”för anstötliga, för mörka och representerade något som de flesta inte kunde relatera till”.

Genom åren har deras syndiga mästerverk ”Walk the night” hyllats av queerrockarna Scissor Sisters och hörts i tv-spelet ”Grand theft auto IV”. Nu når låten TikTok-generationen tack vare ”M3GAN”. Vi kanske kommer att glömma 2023 men vi glömmer aldrig den rejvande robotflickan.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage