Fredrik Strage: Snart får jag inte hänga med min dotter på konsert längre – och det känns vemodigt

Under pandemin lovade jag mig själv att verkligen njuta när jag fick chansen att gå på konserter igen. Att inte kolla på min mobil utan vara där i ögonblicket. Att maxa den ”extatiska nu-känsla i gränslandet mellan briljans och idioti”, som jag en gång beskrev rocken som. Att verkligen ”Be here now”, som den amerikanske yogin Ram Dass kallade en bok om andlig upplysning (och inspirerade låtar med George Harrison och Oasis).

Men nu när kalendern kryllar av konserter är det som om mina tankar bara far i väg när jag ser en artist uppträda, som om jag glömt hur man carpar diem.

Jag åker till Tranås och ser Kite. En (som bandet uttrycker det) ”avskalad” uppvärmningskonsert inför helgens spelningar på Fållan i Stockholm. Kite definierar ”avskalad” som en maximalistisk synthshow framför en vägg av lysrör som blinkar mer än rymdskeppet i ”Närkontakt av tredje graden”. Det är vansinnigt vackert, särskilt när Tranåsborna stämmer upp i ”Dance again” och raden ”in a small town taking my hand”, men jag kan inte sluta tänka på pianot som jag såg när jag tog en öl på Badhotellet före konserten.

Jag stod vid det 28 år tidigare och hörde min dåvarande flickväns far spela. Han hette Leonid Spiro och flyttade från Warszawa till Stockholm efter de antisemitiska utrensningarna 1968. Här blev han violinist i Hovkapellet på Operan och så småningom pianolärare åt tonsättaren Roland Pöntinen.

Leonids hörsel försämrades med åren och när jag lärde känna honom spelade han inte längre – förutom när han firade sin 80-årsdag på Badhotellet i Tranås och vi övertalade honom att sätta sig vid pianot. Det blev bara ett kort fragment av Chopin. Sedan skakade han på huvudet och sa något om att han var för gammal. Plötsligt är det ögonblicket så tydligt att jag hör tonerna mitt i Kites arialiknande nya låt ”Bocelli”. Saknaden tränger igenom synthen.

Något liknande händer ett par dagar senare när jag åker till Köpenhamn med min dotter för att se den brittiska popstjärnan Marina, tidigare känd som Marina and the Diamonds. Hon är en svartglittrande supernova på scen. Hitsen haglar som en meteoritsvärm.

Tove Styrke värmer upp publiken på Vega och jag minns att det gått exakt 20 år plus en dag sedan jag var i den här lokalen sist och såg Kent inleda sin ”Vapen & ammunition”-turné. ”Jag såg en bild från mitt åttiotal”, sjöng Jocke Berg den kvällen och något hugger till i bröstet när jag inser att nollnolltalet är lika långt tillbaka i tiden nu som åttiotalet var då.

Min dotter står längst fram vid kravallstaketet. För inte så många år sedan satt hon på mina axlar när vi gick på konsert. Det kommer hon aldrig att göra igen. Jag ska vara glad som får stå en bit bakom henne i publikhavet, bredvid andra medföljande föräldrar, och titta på medan hon hoppar, sjunger och blir polare med Marinafans som hon addar på Snapchat.

Snart får jag inte följa med längre. Snart blir hon tonåring. I stället för att fokusera på det fenomenala framträdandet – det nervkittlande nuet – fastnar jag i ett vemod över det förflutna och en oro inför framtiden.

Marinas mix av synthpop och glamrock bejakar det flyktiga. ”I'll chew you up and I'll spit you out, 'cause that's what young love is all about”, sjunger hon i ”Bubble gum bitch”. Min kärlek är gammal. Den vill inte spotta ut något. Den vill bevara ögonblicken, spara tuggummit, konservera sandkornen som rinner genom timglaset. Ironiskt nog känner jag mig inte närvarande i stunden förrän jag tar fram min mobil och filmar konserten.

