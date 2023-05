Fredrik Strage: ”Spela Beyoncé” är den värsta önskning jag får som dj

Logga in

Näst efter ”spela nåt man kan dansa till” är ”spela Beyoncé” den värsta önskning jag får som dj. När jag svarar att jag tyvärr inte har något med henne blir reaktionen alltid: ”Min kompis fyller år. Det får du faktiskt respektera. SPELA BEYONCÉ!” Beyoncisterna stirrar surt tills jag ger med mig och sätter på en technomix av ”Halo”. Då dansar de – efter att ha ropat ”förlåt men vi har inte pengar till garderoben” och begravt mig i täckjackor.

När Beyoncé spelar på Friends Arena kommer en av hennes anhängare fram och frågar om hon får ta en bild av mig. ”Lätt!” svarar jag och tänker att det är coolt att en tonåring blir imponerad av att jag är där. Hon tar upp mobilen och fotar min tröja. BARA min tröja. Visserligen är det en tjusig Destiny's Child-t-shirt från 2005 men jag känner mig ändå som en tjej med snygga bröst som folk stirrar på. ”Hallå”, vill jag säga. ”Mitt ansikte är här uppe. Plus att jag är känd. Det får du faktiskt respektera.”

Det är åttonde gången jag ser Beyoncé live. Jag hoppas bli lika imponerad som 2016 när den överdådiga showen gav hennes tröttsamt peppiga aerobics-R&B både politisk tyngd och emotionellt djup. Senaste skivan ”Renaissance” är en flört med klassisk house, inspirerad av den så kallade ballroomscenen i Harlem där svarta dragqueens tävlar mot varandra, så det borde bli maxat.

Men Beyoncé verkar missnöjd med de svenska fansen. Hon grimaserar lite när de stämmer upp i ”Love on top” och ropar, möjligen ironiskt, ”give yourselves a round of applause” – ett klipp som omedelbart blir viralt. Samtidigt klagar hitresta, amerikanska fans på att många svenskar sitter kvar på sina platser utan att dansa. När Beyoncé ett par dagar senare säger att publiken i Bryssel är bäst hittills på turnén twittrar Zara Larsson: ”Jag skäms så mycket, snälla kom tillbaka nästa turné, jag ber dig.”

Jag skäms över att konserten inte berör mig mer. En glittrig megashow som hyllar dragqueens är ju exakt vad som behövs när samma kulturyttring attackeras av svenska fascister. Jag vill älska henne. Men när Beyoncé framför albumet ”Renaissance” live blir det smärtsamt tydligt att hennes koppling till underjordisk hbtq-kultur är svag.

Hur många könsöverskridande pionjärer Beyoncé än hyllar förblir hon en Disneydrottning. Hon har aldrig hängt på klubbar. Hon är inte Grace Jones. Hon är inte Madonna (som hon ändå har den goda smaken att hylla med en sampling från ”Vogue”). Hon är en elevrådsordförande som förvirrat sig in på Berghain, fetischklubben i Berlin.

Telepromptern på Friends arena. Foto: Fredrik Strage

Beyoncé handlar om präktighet och perfektion – inte om skev skönhet och subversiva spektakel. Hon är en slipad allroundartist. Så allround att hon kan omfamna gaykultur ena dagen och uppträda i förtryckarstaten Dubai den andra (vilket Lady Gaga och Madonna också har gjort, bör tilläggas).

”Jag kommer aldrig att förlåta Beyoncé för att hon gjorde Friskis & Svettis-muzak av ballroomkulturen”, sms:ar min vän Hipster-Kristofer. Själv har jag inget emot att hon, eller någon annan, ägnar sig åt kulturell appropriering. Jag tycker bara att det är patetiskt att Beyoncé, eller i alla fall hennes fans, sågar Sverige samtidigt som den ösigaste ingrediensen på skivan är svensk: basgången i ”Break my soul” samplar remixen som housepionjären Sten Hallström, alias Stonebridge, gjorde av Robin S ”Show me love”. Han har, så vitt jag vet, inte fått ett tack för sitt bidrag – än mindre pengar – så en hälsning från scenen hade varit en fin gest.

Men det går inte att begära för mycket av en artist som till och med läser sitt eget mellansnack från en teleprompter. När hon säger ”give yourselves a round of applause” står samma ord på en skärm mittemot scenen. Om hon inte orkar anstränga sig mer orkar jag inte dansa.

