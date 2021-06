Fredrik Strage: ”The Rocky horror picture show” botade studentledan

Nyligen uppmärksammade musiktidningen Gaffa att det gått 16 år sedan Kent gav ut studentskildringen ”Mannen i den vita hatten (16 år senare)” – lika lång tid som det 2005 hade gått sedan den skolavslutning som bandets frontfigur Jocke Berg sjöng om.

Med vemodiga verser och ett ”Born to run”-maffigt crescendo fångar låten vårterminens framtidsoro och frihetslängtan. Den beskriver också smärtan som infinner sig när man, några år senare, inser att drömmarna inte ledde någonstans.

Kents klassiker har blivit soundtracket till många studentminnen. Likt otaliga andra Kent-låtar skapar texten en wow-det-här-handlar-faktiskt-om-mig-effekt hos lyssnaren. Men om jag tänker på min egen student, och det gör jag ofta så här års, är det inte den låten som ekar genom huvudet. Inte heller Gyllene Tiders ”Sommartider”, Snaps ”Rhythm is a dancer” eller några av de andra hitsen som min klass skrålade på ett ölkladdigt lastbilsflak.

Märkligt nog tänker jag inte ens på den låt som jag älskade mest våren 1992: Ministrys industrimetalrökare ”Jesus built my hotrod” (som mina tråkiga kompisar vägrade spela på flaket). Nej, ljudet av min student är spattig sjuttiotalistisk musikalrock som vinglar fram på skyhöga klackar i nästrumpbyxor.

Att det blev så beror på den ångest som slog till när vi åt studentmiddag på Stora Hotellet. Fram tills dess hade allt varit så fint: champagnefrukosten, ”Den blomstertid nu kommer”, utspringet, kramarna, skylten med en bild av mig som treåring i studentmössa (mannen i den vita hatten 16 år tidigare), flakfärden och bjudningarna med bål och snittar i lummiga villaträdgårdar.

Student Strage 1992. Foto: Privat

Men på kvällen kändes allt oinspirerat: den deppiga fläsknoisetten, de sura servitörerna (som fick mattanterna på vår skola att framstå som charmiga), den åderförkalkade åttiotals-dj:n som inte hört talas om techno.

”Vi drar”, sa min kompis Daniel efter att ha skrivit en ”American psycho”-inspirerad hälsning i min studentmössa: ”Jag har italienska skor (Pigalle), mörkblå kostym och skjorta (Oscar Jacobson) och polkaprickig slips i siden. Bateman Jr.” Vi älskade Bret Easton Ellis och brukade citera ”Less than zero”-filmaffischen efter att ha bytt ut Beverly Hills mot vår hemstad: ”I Linköping varar kicken hela natten – men ärren livet ut.”

Vi stack hur som helst från middagen. Och gick på bio, vilket kanske låter sorgligt men vi såg inte vilken film som helst utan ”The Rocky horror picture show” från 1975, musikalen som bygger på att publiken skriker repliker till duken, kastar konfetti och dansar omkring enligt instruktionerna i allsångsnumret ”Time warp”: ”It's just a jump to the left. And then a step to the right! And with your hand on your hip, you bring your knees in tight. But it's the pelvic thrust that really drives you insane!”

Vi stötte våra bäcken framåt och uppslukades av sagan om hur ett försynt par, vars bil gått sönder, söker skydd i ett spökslott där de dras in i depraverade lekar arrangerade av Dr Frank-N-Furter, en ”söt transvestit från transsexuella Transsylvanien”. I slutet flyter alla runt i en swimmingpool, slampigt mejkade i svarta korsetter, medan doktorn sammanfattar filmens budskap i balladen ”Don't dream it, be it”.

Att våga vara och göra saker, i stället för att bara drömma om dem, var ett bättre råd än något annat jag hörde under de sista veckorna i gymnasiet. ”The Rocky horror picture show” botade studentledan som Kent långt senare skulle skildra. Kicken varade hela natten och lärdomarna livet ut.

