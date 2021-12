Fredrik Strage: Trummisen Will Carroll drabbades av covid-19 och hamnade i helvetet

Jag har sett ”Göta kanal 3”. Jag har fått tänder utdragna samtidigt som en radio spelade Markoolios ”Ingen sommar utan reggae”. Jag har kommit hem sent på kvällen, spritat händerna och försökt ta ut mina kontaktlinser. Jag har genomlidit många plågor men jag har aldrig varit i helvetet. Inte som trummisen Will Carroll.

I februari 2020 åkte hans grupp Death Angel på Europaturné tillsammans med Exodus och Testament. De tre banden från San Franciscos Bay Area skapade på åttiotalet (tillsammans med det mer kända Metallica) genren thrash metal. Nu reste de runt tillsammans under parollen The Bay Strikes Back samtidigt som ett nytt virus spreds över kontinenten.

Death Angels Grammynominerade låt ”Humanicide” från 2019 lät mer och mer olycksbådande: ”Prepare for Armageddon, face one simple fact, none of you sheep will survive, nothing left intact.” Banden kämpade på och ställde bara in en konsert i Milano. Men när de flög hem till San Francisco igen den 12:e mars var flera medlemmar rejält sjuka. Särskilt Will Carroll som några dagar senare fick svårt att andas och försattes i koma på en intensivvårdsavdelning.

”Jag hade en utomkroppslig upplevelse”, sa han senare till Decibel Magazine. ”Jag åkte till helvetet och Satan var en kvinna och jag straffades för lättja. Jag förvandlades till en jättetjock, Jabba The Hutt-liknande klump. Jag spydde blod tills jag fick en hjärtattack. Sedan svävade jag upp från helvetet till himlen och det var hemskt där också. Det var som en romersk orgie och änglarna var otäckare än demonerna. Jag störtade ner till jorden igen.”

Efter tolv dagar vaknade Death Angels trummis. ”Är jag fortfarande i helvetet?” var det första han sa. Will Carroll förstod inte hur allvarligt sjuk han varit förrän han såg att läkarna highfiveade varandra. Ingen annan covidpatient som fått intensivvård på sjukhuset hade överlevt.

Deatht Angel spelar i Oslo, februari 2020. Foto: Alamy

Några veckor senare blev Will intervjuad av San Francisco Chronicle och sa att covid-19 gett honom nya perspektiv, inte bara på livet utan även på musiken: ”Jag kommer att fortsätta lyssna på satanistisk metal, jag älskar fortfarande band som Deicide. /.../ Men jag tycker inte att Satan är riktigt lika cool som förr.”

Den senare kommentaren fick stor spridning i mainstreammedier och Will Carroll blev irriterad på att tidningarna hellre skrev om djävulen än om läkarnas heroiska insatser. Men det är förstås teologiskt intressant att en musiker tror sig hamna i helvetet. Är det ett öde som väntar alla vänner av ockult rock?

Jag har oroat mig så mycket över det att jag vid två tillfällen jobbat mer eller mindre gratis för Svenska kyrkan – som dj och föreläsare – i utbyte mot löften om att mina skriverier om satanistisk rock inte kommer att ligga mig till last i livet efter detta.

Will Carrolls uppenbarelse tyder på att det inte är någon större fara. Både helvetet och himlen tycks vara ganska dekadenta och rock'n'roll-kompatibla ställen. Att han straffades för den sjunde dödssynden gör mig däremot nervös. Lättja är det drag som jag föraktar mest hos mig själv.

Likt Will Carroll, som efter rehabiliteringen har börjat leva ett sundare liv, kommer jag att göra det mesta möjliga av min tid för att inte straffas av Satan och förvandlas till en ”formless figure from the depths”, för att citera Death Angels ”Humanicide”. Risken finns dock att jag ändå sväller upp till Jabba The Hutt – samt bryter mot den femte dödssynden: frosseri – när KFC snart öppnar i Farsta.

