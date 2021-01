Fredrik Strage: Två populära rebeller som blev egocentriska monster och mördare

Jag läste allt som skrevs om deras rättegångar, jag följde deras liv bakom galler och ägnade så mycket tid åt att tänka på deras livsöden att jag – trots att de var mördare – kände en flyktig sorg när de avled.

Michael Alig, festfixaren som grundade club kids-kulturen i New York på nittiotalet och satt 17 år i fängelse för att ha mördat sin langare Andre ”Angel” Melendez, dog av en heroinöverdos på juldagen. Phil Spector, producenten som skapade förra seklets mest överväldigande popmusik och dömdes till mellan 19 år och livstid för att ha skjutit skådespelerskan Lana Clarkson, dog i sviterna av covid-19 förra helgen.

”Vila i frid”-inläggen i sociala medier och dödsrunorna i tidningarna kritiserades på många håll för att vara en skymf mot offren. Michael Alig fick mot slutet av sitt liv en tvivelaktig ikonstatus, lite som en hbtq-version av Charles Manson, och Phil Spectors position som pophistoriens psykopatiske Wagner stärktes då han dömdes för mord. Men när BBC i veckan beskrev Spector som en ”begåvad men bristfällig producent” tvingades de ändå be om ursäkt. ”Jimmy Saville var inte en begåvad men bristfällig dj och programledare”, skrev en läsare och jämförde demonproducenten med Englands mest kända pedofil.

Michael Aligs partyn lär inte gå till historien på samma sätt som Phil Spectors produktioner. Men de hade en hel del gemensamt. Båda hyllades som unga rebeller och betraktades som föredettingar innan de fyllt 30. Båda bedövade sig med droger och blev egocentriska monster som slutligen, när de festat bort sina sista spärrar, dödade en annan människa.

Båda hade förmodligen kunnat klara sig mer lindrigt om de inte varit narcissister. Aligs rika beskyddare ville hjälpa honom att fly, så att han kunde gömma sig utomlands resten av livet, men han njöt så mycket av uppmärksamheten att han stannade i New York och öppnade en ny klubb. Spectors advokater föreslog att han skulle erkänna sig skyldig till vållande av annans död, vilket hade gett honom ett kortare fängelsestraff, men han gillade att befinna sig i rampljuset och föreställde sig att rättegången skulle bli en triumf. Därför påstod han att Lana Clarkson tagit hans pistol och begått självmord – vilket åklagaren lätt motbevisade.

Efter att ha dömts till fängelse fick både Alig och Spector sina öden filmade. Den förra spelades av Macaulay Culkin i ”Party monster” och den senare av Al Pacino i ”Phil Spector”. Märkligt nog hade Al Pacino synts på film tillsammans med Lana Clarkson. Hon var statist i ”Scarface” och dansar bakom honom och Michelle Pfeiffer i en nattklubbsscen.

Aligs och Spectors offer drömde båda om att bli stjärnor och hoppades att deras förövare skulle kunna hjälpa dem. Andre ”Angel” Melendez sålde droger i väntan på att strålkastarljuset skulle skina på honom. Han bar skinande vita änglavingar när han gick ut.

Lana Clarkson jobbade som vip-värdinna på West Hollywood-restaurangen House of Blues i väntan på att hon skulle få sitt genombrott. Hon spelade huvudrollen i b-filmerna ”Barbarian queen” och ”Barbarian queen II” men började vid 40 års ålder att oroa sig för att drömmen inte skulle slå in. När Spector dök upp en kväll på House of Blues, och bjöd hem henne på efterfest, såg hon antagligen en chans att nätverka lite.

Nu är både hon och Angel änglar. Tragedier av den typ som Lana Del Rey brukar sjunga om. Lana Clarkson bodde för övrigt i ett litet hus nära Marina Del Rey i Los Angeles. Även om Lana Del Rey aldrig nämnt henne så kan jag inte låta bli att se superstjärnans artistnamn som en hyllning.

