Fredrik Strage: Varför vill ingen längre starta ett stort band?

”I think I'm gonna start a band. The great depression is at hand”, sjöng den svenska popgruppen Brainpool i sin låt ”Bandstarter”. När den gavs ut för 26 år sedan startades många band för att hålla depressioner borta.

Gothrockaren Henric de la Cour, som är något av en dysterkvist, sa en gång att ingenting i hela världen kunde mäta sig med känslan av att bilda en grupp, att vara ett gäng som skrev låtar, repade, turnerade och förhoppningsvis slog världen med häpnad. Att han trots det varit soloartist de senaste tio åren är symptomatiskt.

Antalet grupper i populärmusiken har minskat drastiskt. Att starta band är på väg att bli en lika ålderdomlig aktivitet som att rista runstenar. Hårdrock, k-pop och j-pop är de enda kommersiellt stora genrer där grupper fortfarande dominerar. Tidigare i vintras klagade Adam Levine, sångare i amerikanska Maroon 5, på den utvecklingen: ”Det är märkligt, när första Maroon 5-skivan kom ut fanns det fortfarande andra band. Det känns som om det inte finns några band längre.”

Han fick genast kritik, bland annat från fans till sydkoreanska BTS (sedan länge världens största popgrupp) och från andra som påpekade att Adam Levine är så mycket mer känd än de andra i Maroon 5 att han lika gärna kunde vara en soloartist: ”Tror ni att Adam Levine ens vet vad de andra i hans band heter?”

Härom veckan gav The Guardian dock Adam Levine rätt i en artikel som visade att det bara låg ett enda band på den brittiska Topp 40-listan och nio på Topp 100. Samma tendens märks på P3:s Digilista där åtta låtar av 50 just nu framförs av band (jag räknar inte den tillfälliga konstellationen Timbuktu-Hederos). Hov1 och Smith & Tell har med två låtar vardera så totalt finns bara sex grupper på listan.

Att det bildas färre band hänger antagligen ihop med att det är dyrt och komplicerat, särskilt om man vill spela rock. Det går inte att klandra unga människor som hellre svänger ihop något med en laptop än kånkar gitarrer, fixar förstärkare, bokar replokal, letar upp andra medlemmar och kämpar i sitt anletes svett. Soloartister slipper dessutom ta hänsyn till mindre begåvade bandkamrater som vill vara med och skriva låtar och, när de inte får det, ägnar all sin tid åt att gnälla och röka crack.

Att sociala medier är anpassade för individer snarare än för kollektiv bidrar nog också till att band får mindre uppmärksamhet. En grupp ser inte lika bra ut på en mobilskärm som på mittuppslaget i en musiktidning. The Guardian kastar även fram en teori om att vi inte längre tycker att interna bandbråk, som i Oasis, är roliga att följa eftersom vi får det behovet tillgodosett av reality-tv. Men i så fall skulle inte konflikterna mellan soloartister locka en lika stor publik på Instagram.

Den första musikstil där grupperna började försvinna var hiphop. Redan 2012 skrev sajten Hiphopdx, under rubriken ”The decline of hip hop groups”, att det var dags att erkänna ”en elvaårig brist på nya grupper i genren som gav oss Run-DMC, Outkast och Cypress Hill”.

Och ärligt talat saknar jag band allra mest inom just rap. Unga män med skinnjackor och gitarrer kanske bör förpassas till historien men det kändes monumentalt när band som Wu-Tang Clan stormade scenen, lite som när superhjältar förenas i ett Avengers eller Justice League, och den kicken får jag inte av att se ännu en ansiktstatuerad Lil blablabla som autotunesluddrar om opiater.

Om Asien blir den dominerande kraften i framtiden, såväl kulturellt som ekonomiskt, kan vi alltid hoppas att den starka bandkulturen i koreansk och japansk pop inspirerar oss till att börja starta band igen.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage