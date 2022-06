Fredrik Strage: Veteranerna i Duran Duran håller stilen och låter chockerande bra

Jag fantiserar om att han kliver in i mitt vardagsrum och blir imponerad av Candy Darling-fotografierna och kudden formad som Velvet Underground-bananen.

Vi poddar och han berättar om sina möten med Andy Warhol, om sina fem decennier som popstjärna och kanske om sitt bröllop som fick tabloiderna att förfasa sig över att brudgummen var mer sminkad än bruden. Sedan går vi till Fotografiska för att se utställningen med Warhols polaroider och han suckar teatraliskt över att hans basist, den undersköne John Taylor, är med på en bild men inte han själv.

Dessvärre vill keyboardisten Nick Rhodes inte träffa mig när Duran Duran kommer till stan. Arrangören ger mig ett par gästlisteplatser och jag frågar mina vänner om de vill gå. ”Ja! Det bästa jag vet är att lyssna på omodern musik tillsammans med medelålders liberaler i skinnjackor”, svarar Hipster-Kristofer. ”Skulle faktiskt hellre injicera AIDS rakt i pungen”, sms:ar Metal-Christoffer.

Jag är inte heller så entusiastisk. Duran Duran har spelat tillsammans två år längre än Depeche Mode och när det senare bandets keyboardist Andy Fletcher dog förra veckan byttes min ”Nu får jag aldrig se Depeche Mode live igen”-känsla redan efter ett dygn mot en ”Nu slipper jag se Depeche Mode live igen”-känsla.

Jag har inte gått nöjd från en Depeche Mode-konsert på 16 år så risken är stor att jag blir besviken på Duran Duran. Ibland har jag hållit med kritiker som avfärdat dem som lättviktig yuppiefunk, ett soundtrack till Thatcher-eran. De var aldrig coola outsiders som Depeche Mode. De var prinsessan Dianas idoler. Hon och en miljard tonårstjejer dreglade över de sammetsögda sexbomberna från Birmingham – vars bandnamn tagits från Dr Durand Durand, forskaren som i sci-fi-filmen ”Barbarella” bygger en maskin som hjärntvättar människor genom sexuell stimulans.

2022 borde glöden ha falnat. Duran Duran är så antika att det passar att de spelar på Skansen, en plats dit man i slutet av 1800-talet forslade rester av det utdöende bondesamhället. Men när bandet gör entré och drar i gång sin MTV-kitschiga huliganhymn ”Wild boys” låter de chockerande bra. Den 63-årige sångaren Simon Le Bon rimmar ”bloodstain for your pain” med ”dancing in the rain” samtidigt som regnet vräker ner över Skansen och rosa strålkastare reflekteras i hans silverbrallor och neongula skinnjacka.

De kanske använder både botox och playback men vem bryr sig? ”Wild boys always shine”, ylar Simon Le Bon med en sådan emfas att jag till och med blir rörd av det nollställda bimbotal om jordens framtid som han håller i början av balladen ”Ordinary world”.

Le Bon är några kilo tyngre än sist men har alltid haft en sängfösande rondör. John Taylor vickar sin catwalkkropp medan han slår fram funkbasen i ”Notorious”. Nick Rhodes ser exakt ut som Andy Warhol, som en gång trånade efter honom. Han ler sött under sin spretiga, vita lugg. ”Cherry ice cream smile”, som de sjunger i finalen ”Rio”.

Vi förväntas bry oss mindre om skönhet när vi åldras, men det som gör mig gladast på Skansen är inte att Duran Duran låter bra utan att de ser snygga ut. De är decennier från att behöva ersätta sig själva med avatarer på scen.

Men allra vackrast är det som händer efter sista låten, när gruppen vallas in i väntande bilar. Bredvid scenen står ett nätstängsel och mot det kastar sig skrikande fans. Det är tjejerna som hade samma favoritband som prinsessan Diana. Som lämnade läppstiftsmärken på affischerna ur Okej. Som nu är vuxna och välartade men just i kväll wild girls som ingen kan tämja.

En av dem har med sitt exemplar av John Taylors självbiografi, för att få det signerat. När han inte dyker upp signerar hon boken själv i stället – och ger den till mig. Det gör mig till och med gladare än att få podda med Nick Rhodes.

